In der italienischen Gemeinde Sestriere wird heute der Riesenslalom der Frauen veranstaltet. SPOX tickert das Rennen live mit.

Im Ski-alpin-Kalender der Frauen steht heute der Riesenslalom in Sestriere eingetragen. SPOX bietet zum Rennen in Italien einen ausführlichen Liveticker an.

Ski alpin, Riesenslalom in Sestriere Platz Name Zeit/Rückstand 1 Petra Vlhova 1:12.30 2 Marta Bassino + 0.07 3 Tessa Worley + 0.40

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Sestriere JETZT im Liveticker

Maryna Gasienica Daniel (POL): Die Startgruppe der besten 15 wird von Maryna Gasienica Daniel abgeschlossen, die sich mittlerweile in der Weltspitze festgebissen hat. Mit einer runden Linie bringt sich die Polin wieder in Stellung, lehnt sich aber kurz vor Schluss zu weit nach innen und landet im Schnee - der erste Ausfall des Tages!

Katharina Liensberger (AUT): Auch Katharina Liensberger kämpft mächtig und kassiert im Starthang gar eine Hypothek von knapp neun Zehntel. Da ist der Zug nach vorne selbstverständlich ganz schnell abgefahren. Im Ziel übernimmt die Österreicherin folgerichtig die rote Laterne.

Ramona Siebenhofer (AUT): Auf zwei Schweizerinnen folgen zwei Österreicherinnen, dabei macht die erfahrene Ramona Siebenhofer den Anfang. Sie handelt sich aber ebenfalls bis zur ersten Zwischenzeit schon einen großen Rückstand ein, der nicht mehr aufholbar ist. Mit den schnellsten Zeiten hat Siebenhofer daher nichts zu tun.

Lara Gut-Behrami (SUI): Lara Gut-Behrami hat nicht nur den ersten Riesenslalom dieses Winters gewonnen, sondern ist auch die amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin. Im Mittelteil brilliert die Schweizerin erneut, dafür passt weder der Start- noch der Zielhang. Das resultiert am Ende mit über einer Sekunde Rückstand in Rang acht.

Michelle Gisin (SUI): Michelle Gisin ist mit neuen Martial unterwegs und sucht noch nach der richtigen Abstimmung. Das wird bei der Betrachtung der Zwischenzeiten schnell deutlich, denn die Schweizerin fühlt sich offenkundig nicht wohl und büßt ebenfalls eine ganze Menge Zeit ein.

Coralie Frasse Sombet (FRA): Eine ärgerliche Nullnummer aus Killington will Coralie Frasse Sombet beim zweiten Riesentorlauf schnellstmöglich vergessen machen. Das gelingt nur bedingt - mit einer verhaltenen Fahrweise springt für den Moment nur der neunte Platz heraus.

Katharina Truppe (AUT): Wohin geht es für die Läuferinnen des österreichischen Skiverbandes? Katharina Truppe gibt die Richtung vor, fällt allerdings schnell weit hinter die besten Zeiten zurück. Kontinuierlich summiert sich ein Rückstand auf, der final eine Packung von satten 2,62 Sekunden anzeigt.

Thea Louise Stjernesund (NOR): Mit Thea Louise Stjernesund folgt die nächste Norwegerin. Sie findet aber zu keinem Zeitpunkt das richtige Maß zwischen Risiko sowie Kontrolle und findet sich nach ihrer Fahrt auf Rang acht wieder.

Ragnhild Mowinckel (NOR): Viele der großen Favoritinnen auf den Tagessieg haben den ersten Lauf bereits hinter sich, wie präsentieren sich die Außenseiterinnen aus Norwegen? Schon nach dem Starthang fehlen Ragnhild Mowinckel vier Zehntel, ist letztlich auf der fünften Position jedoch in absoluter Schlagdistanz.

Petra Vlhova (SVK): Die nächste exzellente Allrounderin testet die Vorgaben der Konkurrenz und ist von Beginn an auf volle Attacke getrimmt. Eine zwischenzeitliche Führung konserviert Petra Vlhova mit einer hervorragenden Linie bis ins Ziel und setzt sich mit sieben Hundertstel Vorsprung knapp vor Petra Vlhova.

Sara Hector (SWE): Mit drei Riesenslalom-Siegen konnte Sara Hector am Ende der vergangenen Saison die beste Ausbeute aller Läuferinnen vorweisen. Dass die Schwedin über den Sommer nichts von ihrem Potenzial eingebüßt hat, stellt sie schnell unter Beweis und startet mit einer Zwischenbestzeit. Mit dem Schlussspurt von Marta Bassino kann Hector aber nicht mithalten und fällt am Ende sogar noch auf Platz vier zurück.

Federica Brignone (ITA): Über den Glanz früherer Jahre verfügt die Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2019/20 nicht mehr, dennoch ist mit Federica Brignone vor allem im Riesenslalom jederzeit zu rechnen. Das Feingefühl hat die Italienerin nämlich nicht verloren, was sie hier allerdings nicht von der roten Laterne abhalten kann.

Mikaela Shiffrin (USA): Nur sechs Erfolge fehlen noch, dann hat Mikaela Shiffrin ihre Landsfrau Lindsey Vonn als Rekord-Weltcupsiegerin eingeholt. Nach einem diesmal etwas zaghaften Beginn kommt die US-Amerikaner besser in Schwung, muss sich nach einer nicht fehlerfreien Fahrt aber fast vier Zehntel hinter Marta Bassino einreihen.

Tessa Worley (FRA): Im Alter von 33 Jahren kann Tessa Worley am heutigen Tag die älteste Frau werden, die einen Weltcup-Riesenslalom gewonnen hat. Auf dem ziemlich ruppigen Untergrund findet sich die Französin augenscheinlich gut zurecht, lässt sich aber auf den letzten Metern noch von Marta Bassino abkochen.

Marta Bassino (ITA): Los geht´s! Marta Bassino darf den Riesenslalom in Sestriere eröffnen und mit Startnummer eins die besten Pistenbedingungen nutzen. Zwar kommt die Italienerin nicht ohne Strauchler durch, trifft im Großen und Ganzen aber eine schöne Linie und fährt technisch einwandfrei. Mit einer Zeit von 1:12.37 Minuten setzt sie die erste Richtmarke.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Sestriere heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Wetter präsentiert sich in Sestriere, einem Ort in der italienischen Region Piemont, gerade von der besten Seite. Bei fünf Grad unter dem Gefrierpunkt strahlt die Sonne am Himmel - damit ist für einen spannenden Wettkampf alles angerichtet!

Vor Beginn: Selbstverständlich muss man Lara Gut-Behrami erneut auf dem Zettel haben. Sara Hector aus Schweden ist spätestens seit der vergangenen Saison in der absoluten Weltspitze angekommen und möchte wie die Französin Tessa Worley um den Tagessieg kämpfen. Besonders motiviert werden auch Marta Bassino und Federica Brignone beim Heim-Weltcup auf italienischem Boden sein. Und die Allrounderinnen Mikaela Shiffrin aus den USA sowie Petra Vlhova aus der Slowakei streben ohnehin immer nach dem größtmöglichen Erfolg.

Vor Beginn: Deutlich entspannter stellt sich die Lage in der Schweizer Mannschaft dar. Lara Gut-Behrami (Startnummer 12) hat den Auftakt-Riesenslalom in Killington gewonnen und damit gleich etwas Druck vom Kessel genommen. Auch Michelle Gisin (11), Wendy Holdener (16) und Camille Rast (21) sind jederzeit dazu im Stande, die vordersten Platzierungen anzugreifen. Zudem folgen mit späteren Startzeiten Andrea Ellenberger (24), Simone Wild (26), Vivianne Härri (39), Vanessa Kasper (42), Melanie Meillard (51) und Lorina Zelger (60).

Vor Beginn: Aber auch die Österreicherinnen warten im Riesenslalom seit einer gefühlten Ewigkeit auf den großen Wurf. Seit März 2016 und dem Weltcup-Sieg von Eva-Maria Brem in Jasna stand in dieser Disziplin keine ÖSV-Läuferin mehr ganz oben auf dem Podest. Am ehesten ist es Katharina Truppe (Startnummer 9), Ramona Siebenhofer (13) und Katharina Liensberger (14) zuzutrauen, diese Durststrecke zu beenden. Ricarda Haaser (18), Stephanie Brunner (25), Katharina Huber (27), Franziska Gritsch (29), Elisa Mörzinger (34), Elisabeth Kappaurer (46), Magdalena Egger (47) sowie Nina Astner (49) komplettieren die Mannschaft aus der Alpenrepublik.

Vor Beginn: Wenn es im Frauen-Team des deutschen Skiverbandes eine Achillesferse gibt, dann ist es mit Sicherheit der Riesenslalom. Im vergangenen Winter sammelten alle DSV-Läuferinnen zusammen mickrige drei Weltcup-Punkte und auch im ersten Wettkampf der neuen Saison ging das schwarz-rot-goldene Lager komplett leer aus. Diesmal probieren Andrea Filser (Startnummer 44) und Jessica Hilzinger (59), sich zumindest für den zweiten Lauf zu qualifizieren. Emma Aicher steht wegen eines Infektes nicht am Start.

Vor Beginn: Das Technikwochenende in Sestriere beginnt für die Skirennfahrerinnen heute mit dem Riesenslalom. Es ist erst der zweite Riesenslalom in der noch jungen Saison. Zum ersten Mal in dieser Disziplin fuhren die Frauen am 26. November in Killington, das die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewann. Morgen um 10.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Slalom.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang geht um 10.30 Uhr los, der 2. und finale Lauf beginnt dann um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Riesenslalom der Frauen in Sestriere (Italien).

© getty Lara Gut-Behrami gewann den ersten Riesenslalom der Saison in Killington.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Sestriere heute im TV und Livestream

Der Riesenslalom wird bei Eurosport 1 im Free-TV und im Eurosport-Player im kostenpflichtigen Livestream gezeigt. Bei zdf.de wird das Rennen im kostenlosen Livestream angeboten.

Auch DAZN liefert zu beiden Durchgängen einen Livestream an. Möglich macht dies die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, die beide Eurosportsender bei DAZN freischaltet.

Das DAZN-Abonnement ist für 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Wettkampfkalender zur Saison 2022/23