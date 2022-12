Die Skirennfahrer absolvieren heute in Val d'Isere einen Riesenslalom. Hier könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Nach den Speedrennen in Beaver Creek geht der Ski-Weltcup der Herren heute mit dem Riesenslalom in Val d'Isere weiter. Im Liveticker von SPOX werden beide Durchgänge beschrieben.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Letzte Woche waren noch die Speedspezialisten im Einsatz, als in Beaver Creek in der Abfahrt und im Super G gefahren wurde. Nun sind die Techniker an der Reihe, wenn der zweite Riesenslalom der Saison stattfindet. Der erste ging beim Saison-Auftakt in Sölden Ende Oktober über die Bühne und wurde vom Schweizer Marco Odermatt gewonnen.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, der 2. Lauf startet um 12.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Herren im französischen Val d'Isere.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere heute im TV und Livestream

Der Riesenslalom wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream angeboten. Für die Free-TV-Übertragung ist Eurosport verantwortlich. Im Livestream ist das Rennen sowohl bei Eurosport im kostenpflichtigen Eurosport-Player als auch kostenlos bei zdf.de zu sehen.

Da Eurosport mit DAZN eine Kooperation eingegangen ist, können auch DAZN-Kunden den Eurosport-Livestream auf der DAZN-Plattform live verfolgen.

Dafür ist ein Abonnement notwendig, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

