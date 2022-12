In Titisee-Neustadt findet für die Skispringer heute das 2. Einzelspringen statt. SPOX begleitet für Euch den gesamten Wettkampf hier im Liveticker.

Beim Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt geht es heute für die Skispringer weiter mit dem 2. Einzelspringen. Wie sich vor heimischer Kulisse die DSV-Adler rund um Karl Geiger schlagen, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor heimischen Publikum überzeugten die deutschen Skispringen beim 1. Einzelspringen in Titisee-Neustadt. Karl Geiger holte am vergangenen Freitag seine erste Podiumsplatzierung in dieser Saison, vor ihm landeten nur Anze Lanisek und Dawid Kubacki. Neben Geiger, zeigte vor allem Constantin Schmid eine gute Leistung. Er wurde beim 1. Einzelspringen Siebter. Wie weit geht es heute für die DSV-Athleten nach vorne?

Vor Beginn: Das Weltcup-Springen in Titisee-Neustadt beginnt heute um 15.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Einzelspringens in Titisee-Neustadt.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt heute live im TV und Livestream

Das 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt zeigt das ZDF heute live und vollumfänglich im Free-TV. Das ZDF überträgt das Event zudem im kostenlosen Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Im Free-TV zeigt sich Eurosport ebenso für die Übertragung des 2. Einzelspringens in Titisee-Neustadt zuständig. Der Sportsender bietet Euch darüber hinaus die Option das Weltcup-Springen mit dem Eurosport Player im kostenpflichtigen Livestream zu sehen.

Auch DAZN überträgt das 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt heute im Livestream. Auf dem Sender seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Skispringen: Weltcup-Termine vor Vierschanzentournee