Das erste Einzelspringen der Männer auf deutschem Boden heute live aus Titisee-Neustadt. Hier bei SPOX könnt Ihr das Skispringen live verfolgen.

Der Beginn der neuen Weltcup-Saison steht bevor. Das Einzelspringen der Männer im baden-württembergischen Titisee-Neustadt könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit live verfolgen.

Skispringen: Einzelspringen in Titisee-Neustadt JETZT im Liveticker - Ergebnisse 1. Durchgang

Rang Name Nationalität Weite Sprung 1 Punkte Sprung 1. Halvor Egner Granerud Norwegen 136.5m 30.1 2 Anze Lanisek Slowenien 133.5m 128.6 3. Michael Hyböck Österreich 135.0m 126.9 4 Karl Geiger Deutschland 135.0m 125.6 5 Dawid Kubacki Polen 130.5m 121.7 Constantin Schmid Deutschland 132.5m 121.0

Skispringen: Einzelspringen in Titisee-Neustadt JETZT im Liveticker - Der 1. Durchgang

Geiger auf Platz vier: In Position bringen konnte sich auch Karl Geiger, der zu den letzten Athleten gehörte, die gute Aufwindverhältnisse erwischte. Er liegt mit 4,5 Punkten Rückstand auf dem vierten Platz. Constantin Schmid ist als Sechster ebenfalls vorne dabei. Stephan Leyhe ist zur Halbzeit 13., bei Markus Eisenbichler steht Platz 21 zu Buche. Pius Paschke schafft es als 28. gerade so ins Finale. Bei Andreas Wellinger ist der Wettkampftag mit Rang 43 bereits vorbei.

Granerud führt nach schwierigem ersten Durchgang: Der erste Durchgang begann unter gutem Aufwind, der dann allerdings zur Mitte des Starterfeldes deutlich einschliefe, ehe die besten Athleten sogar unter Rückenwind springen mussten. Halvor Egner Granerud zeigte trotz der schwierigen Verhältnisse aber dennoch einen Topsatz und führt nach 136,5 Metern die Ergebnisliste mit 1,5 Punkten knapp vor Anze Lanisek aus Slowenien an. Michael Hayböck, der noch das Glück mit Aufwind hatte, liegt mit 3,2 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz.

Dawid Kubacki (POL): Dawid Kubacki hatte in allen bisherigen Sprüngen in Titisee-Neustadt die Ergebnislisten angeführt, was gibt es jetzt von dem Polen? Am Absprung passt nicht alles optimal und er lässt ein paar Meter liegen. Nach 130,5 Metern wird es aber immerhin noch Platz fünf, nachdem er für Rückenwind einige Zähler obendrauf bekommt

Stefan Kraft (AUT): Die Athleten vor ihm haben den Druck aufgebaut und nun gilt es für Stefan Kraft nachlegen. Der Österreicher bleibt dran, wenn er auch ein paar Punkte Rückstand hinnehmen muss. Mit 131 Metern findet sich Kraft auf Position sieben wieder. 10,4 Punkte fehlen zum Führenden.

Anze Lanisek (SLO): Gefordert ist jetzt auch Anze Lanisek. Kann er nachziehen? Er kann. Lanisek liefert den nächsten richtig starken Sprung bei schwierigen Bedingungen ab und es geht auf 133,5 Meter hinunter. Die Noten sind bei ihm gewohnt hoch und dreimal die 19.0 geht in die Wertung ein. Mit 1,5 Punkten Rückstand zu Granerud muss man ihn heute auf der Rechnung haben.

Halvor Egner Granerud (NOR): Halvor Egner Granerud war in den Trainings der ständige Verfolger von Dawid Kubacki. Was kann der Norweger jetzt abliefern? So einiges! Obwohl er sogar bei Rückenwind springen muss, liefert er die 136,5 Meter ab und holt sich die Spitze im Klassement ab. Respekt!

Piotr Zyla (POL): Auch Piotr Zyla kann durch seine enorme Absprungkraft noch viel aus seinem Sprung herausholen und kann sich nach 132 Metern zurecht im Auslauf freuen. Die Noten sind ebenfalls gut und der Pole bringt sich mit Platz fünf in Position.

Manuel Fettner (AUT): Manuel Fettner gehört zu den Athleten im Feld, die auch bei weniger Aufwind noch sehr viel rausholen können. Er macht das Maximum aus den derzeitigen Verhältnissen, stellt die 128,5 Meter hin und ist als derzeit Zwölfter noch ganz gut dabei aus der Gruppe derer, die weniger Windunterstützung hatten.

Marius Lindvik (NOR): Marius Lindvik hat im Flug wie üblich viel zu tun und büßt dadurch in der Haltung viele Punkte ein. Die könnten dann am Ende auch das Aus bedeuten. Mit 125 Metern ist er nur 26 und wäre damit derzeit ausgeschieden!

Daniel Tschofenig (AUT): Daniel Tschofenig ist der nächste im Feld, für den es am Ende heißen wird, im Finale neuanzugreifen. Seine Technik ist gut, doch aus der Luke ist es derzeit einfach schwer, die Spitze angreifen zu können. 126 Meter bringen Platz 19 und das Finale.

Daniel-Andre Tande (NOR): Zielspringen auch für Daniel-Andre Tande. Mit 126,5 Metern ist auch er im Finale dabei. Nun wird es schon langsam interessant, wie sich die Topfavoriten gleich schlagen werden.

Naoki Nakamura (JPN): Derzeit scheint es für die Athleten nur darum zu gehen, es irgendwie bis in das Finale zu schaffen. Naoki Nakamura schafft diese Hürde nach 127,5 Metern trotz eines enormen Wacklers bei der Landung, der dreimal die 16.5 in der Haltung zur Folge hatte.

Pius Paschke (GER): Pius Paschke ist der nächste Athlet, der sich gerade so noch den Platz im Finale sichert. 126 Meter gab es von ihm im ersten Sprung.

Johann Andre Forfang (NOR): Johann Andre Forfang kommt gut vom Schanzentisch weg, aber dann heißt es auch für ihn, sich durch die aktuell schwierigen Bedingungen mit wenig Windunterstützung zu kämpfen. Was kommt beim 27-Jährigen raus? 126,5 Meter. Er rettet sich gerade so ins Finale.

Markus Eisenbichler (GER): Markus Eisenbichler deutete es im Auslauf an: Derzeit scheint einfach nicht mehr zu gehen bei der Ausgangssituation. Er segelt wie Johansson auf die 127,5 Meter und ist damit auch im Finale dabei. Die Ansprüche waren aber auch bei ihm andere.

Robert Johansson (NOR): Robert Johansson ist im Gesicht auch abzulesen, dass ihm dieser Sprung absolut keine Freude bereitet hat. Nach 127,5 Metern kann sich der Norweger zwar in das Finale retten, aber vorne mitmischen kann er natürlich nicht. Zum Vergleich: Johansson bekam 0,6 Punkte abgezogen, der Führende Hayböck 7,1 Punkte.

Andreas Wellinger (GER): Vor Andreas Wellinger wird reagiert und noch ein Gate nach oben verschoben. Hilft der bessere Anlauf für eine höhere Weite? Nein! Mit 121,5 Metern kann auch Wellinger den jetzt schwierigen Verhältnissen nicht trotzen.

Peter Prevc (SLO): Und auch für Peter Prevc geht es schon vor dem K-Punkt zur Landung. So langsam kann man sich schon fragen, ob es nicht noch mehr Anlauf braucht, denn die Phase mit weniger Aufwind scheint anzuhalten.

Jan Hörl (AUT): Derzeit scheint es einfach keine Möglichkeit zu geben mit dem geringeren Aufwind auf eine gute Weite zu kommen. Jan Hörl stürmt nach 116,5 Metern ebenfalls regelrecht aus dem Schanzenauslauf. Klar, sie sind jetzt klar im Nachteil zu den anderen Startern.

Giovanni Bresadola (ITA): Puh! Auch Giovanni Bresadola hat zu kämpfen, in einen hohen Weitenbereich einzudringen. Mit 121,5 Metern ist er der nächste Athlet, der sich verabschieden muss. Der Ärger beim Italiener ist riesig und er stampft frustriert aus dem Auslauf!

Philipp Aschenwald (AUT): Auch Philipp Aschenwald hat zu kämpfen bei jetzt doch weniger Aufwind! Nach 120 Metern drückt es auch ihn schon früh auf den Hang. Ob da die Jury mit nur einer Luke mehr richtig entschieden hat?

Kamil Stoch (POL): Da der Wind in den letzten Minuten etwas eingeschlafen war, hat die Jury sich Zeit genommen und entscheidet jetzt, ein Gate nach oben zu gehen vor Kamil Stoch. Nachdem es am Absprung nicht passt, ist für ihn allerdings nicht viel möglich und es kegelt den Star der Polen nach 119,5 Metern aus dem Finale.

Michael Hayböck (AUT): Bei Michael Hayböck läuft es besser und der Routinier aus Österreich liefert stabile 135 Meter ab. Die Haltung ist ähnlich gut wie bei Geiger, für den Aufwind bekommt er aber ein bisschen weniger abgezogen als der DSV-Athlet, weshalb es dann knapp mit 1,3 Punkten für die Führung reicht.

Timi Zajc (SLO): Timi Zajc ist der Ärger bei der Ausfahrt regelrecht anzusehen. Der 22-Jährige war als einer der Topfavoriten in den Wettkampf gegangen, vermasselt aber die Übergangsphase und hat dann keine Chance mehr auf Weite. Nach 130,5 Metern geht es gerade so in das Finale, doch die Ansprüche sind nach den Topsprüngen im Training natürlich andere.

Karl Geiger (GER): Es gibt einen neuen Spitzenreiter! Pünktlich zum Wettkampf packt Karl Geiger einen seiner besten Sprünge auf dieser Anlage aus und setzt die Ski erst nach 135 Metern in den Schnee. Die Haltung ist ebenfalls gut und einmal die 18.5 und zweimal die 19.0 gehen in die Wertung ein. Insgesamt 125,6 Punkte bringen ihm die Führung vor Teamkollege Schmid ein.

Ryoyu Kobayashi (JPN): Ryoyu Kobayashi sucht noch nach seiner Winterform und nicht jeder Sprung des Gesamtsiegers der letzten Saison scheint zusammenzupassen. Mit 132 Metern läuft es jetzt wieder etwas besser, doch er weiß, dass das nicht für die Topplätze reichen dürfte. Schmid und Heggli halten sich vor dem Japaner.

Pawel Wasek (POL): Die Jury hält das Tempo hoch und mit Pawel Wasek ist schon der nächste Athlet in der Luft. An die Weite von Schmid geht es für ihn nicht heran, mit 130,5 Metern aber darf auch er sich schon in Richtung Finale vorbeireiten.

Constantin Schmid (GER): Stephan Leyhe hat sich gerade das ´Q´ für das Finale abgeholt, kann jetzt Constantin Schmid nachlegen? Er kann. Er kann die Fehler aus der Qualifikation abstellen und zieht seinen Versuch auf die 132,5 Meter hinunter. Die Noten sind gut und die Abzüge für den Wind geringer als bei Heggli. Mit 0,7 Punkten schnappt sich Schmid die Führung.

Lovro Kos (SLO): Kopfschütteln gibt es auch bei Lovro Kos, für den allerdings gibt es nicht die Möglichkeit, seine Fehler im zweiten Sprung abzustellen. Seine 124,5 Meter werden nicht für die besten 30 reichen.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR): Kristoffer Eriksen Sundal ist ein weiteres Talent, was Cheftrainer Alex Stöckl in der Hinterhand hat. In den Trainings war Sundal einer der Besten und so ist der Ärger zu verstehen, als er jetzt nicht an den Hillsize heranspringen kann. Mit 134 Metern ist er aber immerhin sicher im Finale.

Vladimir Zografski (BUL): Vladimir Zografski kann die 127,5 Metern in den Schnee stellen. Momentan wäre das der zehnte Platz und es heißt für ihn noch abwarten, ob es für das Finale reicht, nachdem zuletzt viele weite Sprünge kamen.

Yukiya Sato (JPN): Sato ist die Enttäuschung über seinen Sprung anzusehen. Am Schanzentisch hat der 27-Jährige zu diesem Jahr seine Spritzigkeit verloren und so läuft dann auch der ganze Sprung nicht rund. Mit 120,5 Metern wird er schon zusammenpacken müssen.

Bendik Jakobsen Heggli (NOR): Bendik Jakobsen Heggli packt immer mal wieder bärenstarke Sprünge aus und auch in der Quali war der Norweger richtig gut dabei. Jetzt lässt er seinen nächsten Topsatz folgen und für das 21-jährige Talent werden es 136 Meter. Es gibt einen neuen Spitzenreiter!

Stephan Leyhe (GER): Der erste deutsche Starter ist an der Reihe. Was kann Stephan Leyhe in seinem ersten Sprung abliefern? Einen grundsoliden Sprung. Für den Kampf um die Topplätze werden seine 132,5 Meter nicht reichen, aber es dürfte sicher in das Finale gehen.

Tomasz Pilch (POL): Der Sprung ging völlig in die Hose! Nachdem Tomasz Pilch schon in den Trainings mit der Schanze zu kämpfen hatte, scheint er auch im Wettkampf keine Lösung gefunden zu haben. Er kommt nicht ins Fliegen, hat die Skier zu steil angestellt und landet bereits bei 113,5 Metern.

Ziga Jelar (SLO): Bei Ziga Jelar ist die Laune nach seinem Sprung deutlich besser. Er erwischt das Timing am Schanzentisch gut, liegt schön über seinen Skiern und kann sich am Ende über 132,5 Metern und Platz eins freuen.

Niko Kytösaho (FIN): Niko Kytösaho kann mit seinem Teamkollegen nicht ganz mitgehen und muss bei 128,5 Metern zu seiner Landung kommen. Frustriert zieht er von dannen, denn eigentlich kann er das auch besser.

Antti Aalto (FIN): Trainingskollege Antti Aalto aus Finnland folgt zugleich und liefert mit 130 Metern einen grundsoliden Sprung ab. Ein Wackler kostet ein paar Zähler und am Ende geht dreimal die 17.5 in die Wertung rein. Mit derzeit Platz zwei sind die Chancen auf das Finale aber gut, auch wenn die Sprünge jetzt immer besser werden.

Artti Aigro (EST): Artti Aigro hat in der Luft einiges zu tun und der Este kämpft um jeden Meter. Herauskommen 127 Meter, die ihm nach 17er-Noten den fünften Rang einbringen.

Ren Nikaido (JPN): Ren Nikaido sorgt in Trainings immer wieder für große Weiten, doch bislang hat es der junge Japaner es noch nicht geschafft, diese Form auch im Wettkampf zu zeigen. Mit 121,5 Metern kann er seine Hoffnungen auf das Finale bereits begraben.

Fatih Arda Ipcioglu (TUR): Fatih Arda Ipcioglu überquert die Sturzlinie mit einem Jubelschrei! Der Underdog aus der Türkei zeigt, dass er zu den großen Talenten gehört, wenn alles zusammenpasst und liefert mit 132 Metern die neue Bestweite im ersten Durchgang ab. Er geht in Führung und könnte heute die nächsten Punkte verbuchen.

Gregor Deschwanden (SUI): Bisher lief es für die Schweizer so gar nicht rund in diesem Winter und kein einziger Punkt steht für das Team zu Buche. Heute aber könnte sich das ändern. Endlich kann Deschwanden mal einen flüssigen und sauberen Sprung abliefern! Nach 129,5 Metern geht es für Deschwanden an die erste Position. Der nimmt das mit geballter Faust zur Kenntnis.

Aleksander Zniszczol (POL): Da hat er noch viel aus dem Sprung gemacht! Aleksander Zniszczol verpasst das Timing am Schanzentisch, dann aber trägt es den 28-Jährigen dahin und er kann noch die 128 Meter in den Schnee bringen. Einen halben Punkt bleibt er hinter Müller zurück und kann so auf das Finale hoffen.

Markus Müller (AUT): Markus Müller konnte in der Quali bereits mit einem tollen Sprung überzeugen, was liefert der Österreicher jetzt im Wettkampf ab? Wieder einen guten Versuch! Ganz ruhig trägt es ihn bis auf die 129 Meter hinunter. Unter normalen Umständen sollte das für das Finale der besten 30 reichen.

Alex Insam (ITA): Alex Insam kann noch etwas mehr drauflegen und stellt mit 126 Metern den weitesten Sprung des bisherigen Durchgangs hin. Ein Wackler bei der Landung kostet ihm allerdings wichtige Punkte in der Haltung. Reicht es dennoch für die Führung? Knapp. 1,5 Punkte schiebt er sich vor Wolny.

Jakub Wolny (POL): Jakub Wolny sieht bei seiner Ausfahrt auch alles andere als zufrieden aus, für den Augenblick aber kann sich der Pole zumindest einmal an die Spitze des Klassements setzen. 124,5 Meter und 17er-Noten bringen ihm 100,3 Punkte ein.

Keiichi Sato (JPN): Keiichi Sato hadert noch mit seiner Winterform und noch scheinen die Sprünge des 25-Jährigen einfach nicht zusammenzupassen. Nach 118 Metern wirft es ihn auch jetzt schon deutlich nach hinten zurück. Da müsste schon viel passieren, wenn wir ihn im Finale noch einmal wiedersehen.

Sabirzhan Muminov (KAZ): Sabirzhan Muminov konnte in der Quali den K-Punkt knacken, jetzt im Wettkampf kann er seinen Sprung hingegen nicht sauber hinstellen und mit 113,5 Metern heißt es, den heutigen Tag abhaken.

Francesco Cecon (ITA): Francesco Cecon ist eines der großen Talente der Italiener und soll langsam an den Weltcup herangeführt werden. Die Höhe nach dem Absprung stimmt, doch insgesamt steht er sehr steil über den Latten, womit ihn der Wind dahinbremst. Nach 123 Metern könnte es auch für ihn schon vorbei sein.

Eetu Nousiainen (FIN): Eetu Nousiainen macht sich als nächster Starter auf, aber auch für ihn wird es wohl heute nicht die ersten Zähler in dieser Saison geben. Enttäuschtes Kopfschütteln begleiten seine 121,5 Meter.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN): Kopfschütteln beim Trainer und auch Mackenzie Boyd-Clowes ist im Auslauf alles andere als glücklich mit seinem Sprung. Er hat sich da natürlich mehr erhofft, als nur die 122,5 Meter. Mit einem verkrampften Lächeln verabschiedet sich der Kanadier vom Publikum.

Decker Dean (USA): Es ist angerichtet und der US-Amerikaner Decker Dean macht den Anfang im heutigen Wettkampf. In der Qualifikation mussten etwas mehr als 120 Punkte her, um es unter die besten 30 zu schaffen. Gesprungen wird zu Beginn aus Gate 5 und damit für Dean mit gleich drei Luken weniger als noch in der Quali. Daraus werden es 121 Meter. Damit dürfte es schwierig werden mit Punkten.

Skispringen: Einzelspringen in Titisee-Neustadt JETZT im Liveticker - Vor Beginn

© getty Ziemlich kahl sah die Schanze in Titisee-Neustadt bis zuletzt aus, doch aktuell schneit es erstmals und die Landschaft nahe Freiburg färbt sich weiß.

Vor Beginn: Gesprungen wird in Titisee-Neustadt auf der Hochfirstschanze. Die Anlage besitzt einen Hillsize von 142 Metern. Der K-Punkt liegt bei 125 Metern. Den offiziellen Schanzenrekord hält Domen Prevc mit 148 Metern, aufgestellt im Jahr 2016. Heute wird zumindest er den Rekord nicht verbessern können, denn der Slowene gehörte zu denen, die den Cut für den Wettkampf nicht schafften. Es herrscht Aufwind, der weite Sprünge zulassen könnte. In der Qualifikation war es allerdings zeitweise auch leicht wechselhaft.

Vor Beginn: Bei den Österreichern bleibt das Team zum Wettkampf in Ruka größtenteils unverändert und einzig eine Personalie wurde ausgetauscht. Anstelle von Francisco Mörth wird Markus Müller als siebter Mann zum Team stoßen. Neben ihm bestreiten Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl sowie Stefan Kraft und Daniel Tschofenig den Weltcup in Deutschland.

Vor Beginn: Killian Peier hat die ersten Wettkämpfe der Saison wegen einer Entzündung der Patellasehne verpasst, jetzt aber kehrt der 27-Jährige zurück in die Mannschaft der Schweiz. Große Erwartungen hat Peier allerdings nicht, immerhin hat ihn die Verletzung vier Monate außer Gefecht gesetzt. Heute heißt es auch gleich einmal zusehen, nachdem er die Quali verpasste. Auch Dominik Peter ist bereits raus, womit die Hoffnungen der Schweiz einzige auf Gregor Deschwanden ruhen. Simon Ammann lässt weiterhin aus, nachdem er der Uni-Ausbildung in den letzten Monaten die höhere Priorität zugeordnet hatte.

Vor Beginn: Im deutschen Team bleibt es beim Heimweltcup beim gleichen Aufgebot wie zuletzt in Ruka. Angeführt wird die Mannschaft durch Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Auch Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid und Andreas Wellinger konnten ihre Plätze im Team behaupten. Nicht dabei ist hingegen Philipp Reimund, der schon in Ruka aussetzen musste. Wie Cheftrainer Stefan Horngacher in der DSV-Pressemitteilung verriet, soll er über den COC in Vikersund einen weiteren Quotenplatz für das deutsche Team erspringen.

Vor Beginn: Nach starken Trainingsleistungen am Freitag ist Dawid Kubacki aus Polen heute der klare Favorit auf den Sieg. Kubacki, der auch den Gesamtweltcup anführt, gewann alle drei Trainingssessions auf der Hochfirstschanze und auch die Quali vor dem Wettkampf. Dahinter konnten sich die Norweger um Halvor Egner Granerud aber auch Youngster und Zukunftshoffnung Kristoffer Eriksen Sundal hervortun. Die Slowenen haben mit Timi Zajc und Anze Lanisek ebenfalls zwei heiße Eisen im Feuer, wenn es um die Topränge geht.

Vor Beginn: Nach einer Pause am vergangenen Wochenende greifen die Skispringer in Titisee-Neustadt wieder in das Geschehen ein. Insgesamt stehen im Schwarzwald für die Athleten drei Wettkämpfe an. Am Freitag geht es zunächst im Einzel über die Schanze, ehe am Samstag im Mixed gemeinsam mit den Frauen um den Sieg gekämpft wird. Am Sonntag folgt dann schließlich noch einmal ein Einzelspringen. Der erste Springer wird heute um 11:45 Uhr über die Schanze gehen.

Vor Beginn: Für den Bundestrainer Stefan Horngacher beginnt mit dem Einzelsprinngen eine wichtige Phase vor der Vierschanzentournee.

Vor Beginn: Das Einzelspringen der Herren auf der Hochfirstschanze beginnt um 11.45 Uhr.

Vor Beginn: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Einzelspringen der Herren in Titisee-Neustadt.

© getty Über die baden-württembergische Landschaft von Titisee-Neustadt fliegen die Skispringer heute beim Einzelspringen.

Skispringen: Einzelspringen in Titisee-Neustadt JETZT im Liveticker - Weltcup Rangliste

Rang Name Nationalität Punkte 1 Dawid Kubacki Polen 290 2 Stefan Kraft Österreich 285 3 Anze Lanisek Slowenien 236 4 Halvor Egner Granerud Norwegen 231 5 Piotr Zyla Polen 182 6 Manuel Fettner Österreich 148 7 Marius Lindvik Norwegen 116 8 Daniel Tschofenig Österreich 101 9 Daniel-Andre Tande Norwegen 86 10 Naoki Nakamura Japen 85

