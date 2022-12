Die Skirennfahrerinnen bestreiten am zweiten Tag in Folge im österreichischen Semmering einen Riesenslalom. SPOX tickert das Rennen heute live mit.

Ski alpin, Riesenslalom in Semmering 1. Durchgang Platz Name Zeit/Rückstand 1 Lara Gut-Behrami 1:00.24 2 Mikaela Shiffrin + 0.22 3 Marta Bassino + 0.81

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering JETZT im Liveticker

Alice Robinson (NZL): Alice Robinson geht wie immer volles Risiko und fährt voll am Limit. Zunächst ist die Neuseeländerin dadurch schnell unterwegs, doch schnell wird es zu wild und die verpasst einen Schwung.

Maria Therese Tviberg (NOR): Maria Therese Tviberg attackiert! Die Norwegerin ist unheimlich aggressiv unterwegs und fährt ran an die Tore. Tviberg ist richtig schnell unterwegs und hat im Gegensatz zu gestern auch keinen dicken Patzer drin. Die beste Fahrt seit langem endet auf rang neun.

Camille Rast (SUI): Camille Rast lässt die Ski besser laufen und hat mehr Speed, fährt aber einige Umwege und scheut das Risiko. Zum Ende hin baut die Schweizerin kontinuierlich ab und hat am Ende über drei Sekunden auf der Uhr.

Ana Bucik (SLO): Ana Bucik hatte gestern noch Luft nach oben, findet aber auch diesmal irgendwie nicht so richtig rein und kantet mehrfach zu stark auf. Die Slowenin traut sich einfach nicht, die Ski richtig freizugeben und reiht sich auf Position zwölf ein.

Ricarda Haaser (AUT): Starker Auftritt von Ricarda Haaser! Die Österreicherin meistert den Mittelteil, in dem zuletzt alle Akteurinnen viel verloren haben, sehr gut und ist in Schlagdistanz zu den Top fünf. Am Ende geht ihr ein bisschen die Puste aus, Rang neun ist aber dennoch ordentlich.

Valerie Grenier (CAN): Valerie Grenier war gestern unheimlich schnell unterwegs und fiel nur durch ein Vergehen beim Start deutlich zurück. Heute kommt die Kanadier ganz gut durch, lässt dann aber kurz vor dem Ziel noch einige Zehntel liegen, als sie die Bretter einmal falsch belastet. Rang zehn bietet aber noch Optionen fürs Finale.

Wendy Holdener (SUI): Wendy Holdener ist nach ihren beiden Slalomsiegen natürlich euphorisiert unterwegs, hat aber im Riesentorlauf einmal mehr ihre Probleme. Nach Rang 23 gestern hat sie als Elfte diesmal zumindest die Top Ten im Blick.

Ramona Siebenhofer (AUT): Die Piste weist im oberen Teil nun einige Schläge auf, die den Fahrerinnen richtig Probleme machen. Ramona Siebenhofer verhaut sich zweimal komplett. ist dann immer zu weit weg von den Toren und verliert immer mehr Zeit. Dann verbremst sich die Österreicherin im Zielhang auch noch und verpasst das letzte Tor. Ausgeschieden!

Thea Louise Stjernesund (NOR): Thea Louise Stjernesund hatte gestern einen guten ersten Lauf. Heute kann man das nicht behaupten. Die Norwegerin gibt die Bretter nach den Schwüngen zu spät frei und arbeitet sich mehr ins Ziel als sich tragen zu lassen.

Coralie Frasse Sombet (FRA): Coralie Frasse Sombet ist als echte Riesentorlauf-Spezialistin heute gefragt und liefert auf der eisigen Piste vom Semmering zunächst einen soliden Auftritt ab. Einmal wirfst es die Französin fast raus, dann wird der Ritt immer wilder und langsamer.

Maryna Gasienica Daniel (POL): Zuletzt haben alle Fahrerinnen im Mittelteil massiv Zeit eingebüßt. Maryna Gasienica Daniel macht es einen Tick besser, hat mehr Druck auf dem Außenski und reiht sich immerhin auf Platz acht ein. Da geht noch was nach vorne.

Michelle Gisin (SUI): Michelle Gisin hat ebenfalls wenig zu bestellen. Die Allrounderin aus der Schweiz ist immer wieder zu spät dran und fährt die Schwünge erst nach den Toren. Das viele Rutschen kostet Zeit und Speed. das sah gestern deutlich besser aus.

Paula Moltzan (USA): Paula Moltzan verfährt sich beim dritten Tor gleich mal fast und ist sofort aus dem Rhythmus. Die US-Amerikanerin kommt auch danach nicht zurecht und liefert einen Lauf zum Vergessen ab.

Katharina Liensberger (AUT): Katharina Liensberger war gestern beste Österreicherin, mit Rang 13 aber natürlich trotzdem nicht zufrieden. Auch sie schiebt oben kraftvoll an und ist zunächst schnell, doch schon zur Halbzeit hat sie massiven Rückstand. Da fehlt einfach das Timing! Am Ende fehlen ihr fast drei Sekunden.

Ragnhild Mowinckel (NOR): Ragnhild Mowinckel ist normalerweise auch immer für einen Podestplatz im Riesenslalom gut, rutscht heute aber völlig unkontrolliert die Piste runter und wird immer wieder aus der Position geworfen. Der Rückstand wächst und wächst und im Ziel blinkt nur die Startnummer als Position für Mowinckel auf.

Katharina Truppe (AUT): Was geht heute für Österreich? Katharina Truppe ist als erste Akteurin unterwegs und macht es insgesamt ordentlich. Das letzte Risiko fehlt, aber das ist nach den schwachen Ergebnissen in diesem Winter nicht unverständlich. Auf Rang sechs ist Truppe einigermaßen dabei.

Mikaela Shiffrin (USA): Nun kommt Mikaela Shiffrin! Auch heute schiebt die US-Amerikanerin noch nach dem ersten Tor erneut per Doppelstock an und ist gleich wieder auf Topspeed. Im Mittelteil muss Shiffrin dann ab und zu korrigieren und raubt sich so wohl selbst die Führung. Gute zwei Zehntel hinter Gut-Behrami geht es auf Rang zwei.

Federica Brignone (ITA): Federica Brignone hat gestern schon Lunte gerochen und steht auch heute richtig gut auf dem Ski. Lange ist die Italienerin vorne dran, dann muss sie aber einige Umwege nehmen und verliert dadurch einige Zehntel. Rang drei steht zu Buche.

Petra Vlhova (SVK): Petra Vlhova hatte gestern im zweiten Lauf geglänzt, im ersten aber Probleme gehabt. Und genau so läuft es zunächst auch heute. Die Slowakin kommt auf dem Kurs, den ihr eigener Coach gesetzt hat, überhaupt nicht zurecht und gerät immer wieder aus der Balance. Völlig enttäuscht trudelt Vlhova mit riesigem Rückstand im Ziel ein.

Lara Gut-Behrami (SUI): Lara Gut-Behrami war gestern mit Rang sieben nicht ganz zufrieden. Deswegen drückt die Schweizerin heute mächtig aufs Gas und wird belohnt. Nach jedem SChweung ist sie gleich wieder auf Zug. Die eisigen Pisten liegen Gut-Behrami einfach und sie rast mit deutlichem Vorsprung nach vorne.

Marta Bassino (ITA): Jetzt kommt Marta Bassino! Die Führende der Disziplinenwertung macht es im oberen Teil deutlich besser als ihre beiden Kontrahentinnen zuvor, fährt viel ruhiger und eleganter. Im Zielhang büßt sie nach einem Wackler leicht ein, geht aber mit zwei Zehnteln in Führung.

Sara Hector (SWE): Sara Hector will es auch wissen und schiebt oben mächtig an. Die Olympiasiegerin wackelt zunächst ebenfalls, nimmt dann aber ihren Rhythmus auf und wird immer schneller. Hinten raus ist das nahezu fehlerfrei, aber trotz einer knappen Sekunde Vorsprung auf Worley schüttelt die Schwedin den Kopf. Es scheint also noch mehr möglich zu sein.

Tessa Worley (FRA): Ab geht's! Gestern hatte Mikaela Shiffrin im ersten Durchgang von der Startnummer eins profitiert, diesmal darf Tessa Worley zuerst auf die Piste. Die Französin legt auf extrem eisiger Piste mutig los, verbremst sich aber gleich mal. Worley ist einen Tick zu aggressiv unterwegs und wird immer wieder herumgewirbelt. Was ist ihre Zeit von 1:01,13 Minuten wert?

Vor Beginn: Im Team der Schweiz ruhen die Hoffnungen vor allem auf Lara Gut-Behrami, die in diesem Winter bereits den Riesenslalom von Killington gewinnen konnte. Auch Wendy Holdener, Michelle Gisin und Camille Rast sind für eine Top-Ten-Platzierung gut. Komplettiert wird das Aufgebot von Andrea Ellenberger, Simone Wild, Corinne Suter, Vivianne Härri, Vanessa Kasper und Stefanie Grob.

Vor Beginn: Die ÖSV-Starterinnen konnten in diesem Winter noch nicht an die starken Ergebnisse der letzten Jahre anknüpfen. Beim Heimspiel sollte nun alles anders werden, doch es folgte die nächste Enttäuschung. Katharina Liensberger war gestern auf Rang 13 beste Österreicherin. Katharina Truppe, Ricarda Haaser und Stephanie Brunner fuhren zumindest in die Top 20. Alle vier sind auch heute dabei, zudem starten Ramona Siebenhofer, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Elisa Mörzinger, Julia Scheib, Elisabeth Kappaurer und Nina Astner.

Vor Beginn: Der Deutsche Skiverband ist im Riesenslalom erneut nur mit einem sehr kleinen Aufgebot am Start. Andrea Filser und Jessica Hilzinger versuchen auch heute ihr Glück und wollen zumindest den zweiten Durchgang erreichen. Filser verpasste gestern das Finale, Hilzinger schied im ersten Lauf aus.

Vor Beginn: Bereits gestern fand auf derselben Strecke, im selben Ort ein Rennen in derselben Disziplin statt. Dieses gewann die Weltcupführende Mikaela Shiffrinund baute damit ihren Vorsprung auf nun 235 Punkte aus. Zweite wurde die Slowakin Petra Vlhova, Dritte die Italienerin Marta Bassino. Von den Deutschen schaffte es keine in den zweiten Durchgang.

Vor Beginn: Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, der zweite folgt um 13 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering (Österreich).

© getty Mikaela Shiffrin gewann den ersten Riesenslalom in Semmering.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering heute im TV und Livestream

Eurosport überträgt das komplette Rennen im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Auch das ZDF ist für die Übertragung im Free-TV verantwortlich, zeigt ab 12.45 Uhr jedoch nur den entscheidenden zweiten Durchgang. Im kostenlosen ZDF-Livestream hingegen sind beide Durchgänge zu sehen.

Eine weitere Möglichkeit, das gesamte Rennen zu sehen, bietet DAZN an. Der Streamingdienst ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen und stellt seinen Kunden daher beide Eurosportsender zur Verfügung.

Das für DAZN benötigte Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro, die Jahresvariante ist entweder für 274,99 Euro pro Jahr oder für 24,99 Euro je Monat zu haben.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Frauen