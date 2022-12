Heute findet in Semmering der Riesenslalom der Frauen statt. Hier könnt Ihr Ski alpin im Liveticker verfolgen.

Ein paar Tage vor dem Jahreswechsel macht der Ski-Zirkus noch einmal in Semmering Halt. Die Frauen werden sich heute im Riesenslalom messen. Wir tickern das Rennen live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Semmering heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Riesenslalom ist Nachholprogramm für den geplatzten Saisonauftakt in Sölden. Am morgigen Mittwoch wird dann der eigentlich für Semmering geplante Riesenslalom ausgetragen, am Donnerstag folgt noch der traditionelle Nachtslalom.

Vor Beginn: Los geht es am Zauberberg heute um 10 Uhr mit dem ersten Lauf. Drei Stunden später beginnt dann der finale Durchgang.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Frauen in Semmering.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup der Frauen aktuell an.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Semmering heute im TV und Livestream

Wenn Ihr den ersten Riesenslalom der Frauen heute live sehen möchtet, gibt es dafür drei Anlaufstellen: den Bayerischen Rundfunk, Eurosport und DAZN. Beim BR startet die Übertragung jeweils pünktlich zum Lauf, bei Eurosport je eine Viertelstunde vorher. Beide Sender könnt Ihr auch im Livestream empfangen, ersteren kostenfrei, letzteren über den Eurosport Player gegen eine Gebühr.

Die könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr ein DAZN-Abo besitzt, dort laufen beide Eurosport-Kanäle nämlich mehrkostenfrei. Außerdem hat der Streamingdienst auch Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Kampfsport, Darts, Wintersport und vieles mehr im Programm. Die Kosten: 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen