Beim Biathlon-Weltcup-Wochenende in Hochfilzen gehen die Frauen heute in der Staffel an den Start. Das komplette Rennen verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Beim Biathlon-Wochenende in Hochfilzen steht für die Frauen am heutigen Tag die Staffel auf den Programm. Gelingt dem DSV-Quartett der Sprung auf das Podest? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Biathlon, Staffel der Frauen: Stand nach dem 2. Schießen Platz Nation Zeit/Rückstand 1 Schweden 12:26,6 2 Italien + 7,2 3 Deutschland + 11,8 4 Frankreich + 13,7 5 Schweiz + 25,0

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Staffel der Frauen in Hochfilzen Jetzt im Liveticker

2. Schießen: Und schon steht das zweite Schießen an! Jetzt heißt es für die Läuferinnen, sich im Stehendanschlag zu beweisen. Linn Persson beginnt als Erste und legt lässig alles fünf Scheiben um. Auch Anna Weidel trifft fünfmal ins Schwarze und nimmt die Verfolgung der Schwedin auf.

Persson hält das Tempo hoch: Mittlerweile ist nur noch Linn Persson aus Schweden ganz vorne unterwegs, die für das Stehendschießen offenbar ein kleines Polster herauslaufen möchte. Derweil ist Anna Weidel auf den siebten Platz zurückgefallen.

Duo setzt sich leicht ab: Auf der Loipe haben Lisa Persson und Elisa Gasparin eine kleine Lücke gerissen. Dahinter drückt Paulina Batovska Fialkova aus der Slowakei ordentlich auf die Tube und führt die Verfolgerinnen langsam wieder an die Spitze heran. Auch Anna Weidel läuft in der zweiten Gruppe mit.

1. Schießen: Die Österrreicherin Dunja Zdouc musste eine Nachladepatronen verwenden und nimmt die nächste Runde auf dem sechsten Rang in Angriff. Dagegen rangieren Norwegen und Frankreich nur auf den Platzen 13 und 14.

1. Schießen: Jetzt wird es zum ersten Mal am heutigen Tage ernst, denn das gesamte Feld läuft geschlossen an den Schießstand. Wer kann seine Nation nach dem Liegendschießen in die beste Ausgangslage bringen? Elisa Gasparin feuert den ersten Schuss ab und läuft als Erste durch die Zeitnahme. Ebenso gut lösen Lisa Persson und Anna Weidel die erste Aufgabe.

Irwin rennt vorneweg: Zum ersten Mal durchlaufen die Athleten das Omega, wo es in dieser Weltcup-Woche schon einige Stürze gab. Diesmal geht glücklicherweise alles gut, weil das letzte Risiko natürlich noch vermieden wird. An der Spitze des Feldes diktiert gerade Deedra Irwin aus den USA das Tempo. Anna Weidel hält sich auf der dritten Position auf.

Der Staffel-Ablauf: Alle Läuferinnen absolvieren über ihren Abschnitt eine Laufdistanz über sechs Kilometer. Zudem stellen sie sich jeweils einmal im Liegend- und Stehendanschlag der Aufgabe am Schießstand. Dort stehen im Gegensatz zu den Einzelrennen drei Nachladepatronen je Serie zur Verfügung. Für jede Scheibe, die auch dann noch nicht gefallen ist, müssen 150 Extrameter in der Strafrunde gelaufen werden.

Auf geht´s!: Der Startschuss der Frauen-Staffel ist gefallen und sofort beginnen die Positionskämpfe auf der Strecke! Für das deutsche Quartett macht Anna Weidel den Anfang, die sich auf ersten sechs Kilometern unter anderem mit der Österreicherin Dunja Zdouc sowie Elisa Gasparin aus der Schweiz duelliert.

Biathlon: Staffel der Frauen in Hochfilzen Jetzt im Liveticker - Start

Vor Beginn: Selbstverständlich steht die schwedische Staffel nach ihrem Auftaktsieg wieder ganz oben auf den Listen. In der Besetzung Linn Persson, Anna Magnusson, Hanna Öberg und Elvira Öberg schlummert ein großes Potenzial, vor allem in läuferischer Hinsicht. Auch mit den Französinnen ist wie gewohnt zu rechnen, die Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier und Julia Simon an den Start schicken. Und die Norwegerinnen wollen mit Karoline Offigstad Knotten, Emilie Aagheim Kalkenberg, Karoline Erdal und Ingrid Landmark Tandrevold ebenfalls im Podestkampf mitmischen.

Vor Beginn: Vor dem heimischen Publikum in Hochfilzen werden die Athletinnen des österreichischen Skiverbandes mit Sicherheit besonders motiviert sein. Allerdings wird viel davon abhängen, auf welcher Position die Schlussläuferin Lisa Theresa Hauser in den Wettkampf eingreifen kann, denn die 28-Jährige ist die nominell klar stärkste Starterin aus dem rot-weiß-roten Lager. Zuvor sind Dunja Zdouc, Anna Gandler und Julia Schwaiger an der Reihe, die ihr Team in einer möglichst guten Lage halten sollen.

Vor Beginn: Für die deutsche Mannschaft ist der Auftakt in den Staffel-Winter am vergangenen Wochenende geglückt. Das DSV-Quartett belegte in Kontiolahti hinter den dominierenden Schwedinnen einen beachtlichen zweiten Rang. Als Startläuferin wird erneut die starke Schützin Anna Weidel gefragt sein. An zweiter Position übernimmt diesmal die wiedergenesene Franziska Preuß für Sophia Schneider, ehe die gesetzten Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick folgen. Ein Podestplatz liegt allemal wieder im Bereich des Möglichen.

Vor Beginn: Ein Staffel-Rennen wurde in diesem Winter bei den Frauen bereits ausgetragen. Im finnischen Kontiolahti gewann Schweden vor rund zwei Wochen vor Deutschland und Norwegen. Der DSV-Staffel rund um Denise Herrmann-Wick fehlte im erste Staffel-Rennen gut 30 Sekunden zum Sieg. Wie schlägt sich Deutschland heute in Hochfilzen?

Vor Beginn: Das Rennen in Hochfilzen startet heute um 11.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Staffel-Rennens der Frauen beim Biathlon in Hochfilzen.

© getty Den ersten Staffel-Wettbewerb in Kontiolahti gewann Schweden vor Deutschland und Norwegen.

Biathlon: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt heute das ZDF und Eurosport die Staffel der Frauen in Hochfilzen live. Im kostenlosen Livestream seht Ihr das Rennen alternativ in der ZDF-Mediathek oder auf zdf.de. Eurosport bietet Euch mit dem Eurosport Player die Möglichkeit das Staffelrennen im kostenpflichtigen Livestream zu erleben.

Den Livestream von Eurosport seht Ihr ebenfalls als DAZN-Kunden. Auf DAZN seht Ihr die Staffel der Frauen in Hochfilzen live und in vollumfänglich im Livestream. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen