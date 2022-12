Der Weltcup im finnischen Kontiolahti geht weiter. Heute ab 13.35 Uhr misst sich die Biathlon-Elite der Damen in einer Staffel. Die gesamte Veranstaltung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Welche Nation kann das erste Staffelrennen der Damen der neuen Saison für sich entscheiden? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti - Der Zwischenstand nach dem 2. Schießen

Rang Nation Aktuelle Läuferin Zeit 1 Deutschland Anna Weidel 12:39,8 2 Norwegen Karoline O. Knotten +1,4 3 Österreich Dunja Zdouc +4,0 4 Finnland Suvi Minkkinen +7,5 5 Schweden Linn Persson +10,5

Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti JETZT im Liveticker

Immer mehr Nationen laufen ran

Vor dem zweiten Schießen scheint sich das Feld wieder zusammenzuschieben. Kanada, Italien, Estland und Norwegen sind wieder herangekommen. Auch die Schweizerinnen sind nicht mehr weit hinter der Spitzengruppe zurück.

Vier Athletinnen vorne dabei

Vier Nationen liegen nach dem Schießen auf der Strecke dicht zusammen. Persson führt die Gruppe an, mit dabei sind auch Zdouc, Weidel und die Finnin Minkkinen. Nach sechs Sekunden folgt ihnen dann eine recht große Gruppe.

1. Schießen

Lou Jeanmonnot lässt für das französische Team bereits ein paar Federn. Mit drei Nachladern verliert sie 37 Sekunden in Richtung Spitze.

1. Schießen

Die Biathletinnen kommen zum ersten Mal an den Schießstand und im Liegendanschlag geht es darum, die fünf Scheiben zu treffen. Anna Weidel macht das richtig stark und die Deutsche haut die Scheiben schnell weg! Sie geht knapp vor Linn Persson wieder auf die Strecke. Auch bei den Österreicherinnen beginnt es gut. Dunja Zdouc ist ebenfalls treffsicher und auf Platz drei geht es für sie wieder auf die Runde. Die Schweizerinnen liegen nach ebenfalls fünf Treffern auf dem sechsten Platz.

Nur eine fällt raus

Auf den ersten Metern ist das Feld eng zusammen und erst eine Athletin ist mit der Rumänin Anastasia Tolmacheva rausgefallen.

Los geht´s!

Es geht los mit dem Staffelrennen der Frauen! Für Deutschland ist Anna Weidel auf der Strecke. Bei der Schweiz macht Amy Baserga den Anfang, während die Schweizerinnen auf Dunja Zdouc setzen. Die favorisierten Schwedinnen haben Linn Persson die Startposition zugeschrieben.

Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Auch Österreicherinnen brauchen Steigerung

Auch bei den Österreicherinnen lief es im Einzelwettkampf alles andere nach Plan und die Staffel stellt eine Art Neustart in den Winter da. Mit Dunja Zdouc, Lisa Theresa Hauser, Julia Schwaiger und Katharina Komatz geht das Team heute an den Anlauf.

Baserga eröffnet für die Schweiz

Krasse Außenseiterinnen sind am heutigen Staffeltag die Schweizerinnen. Im Einzel tat sich das Team beim Auftakt schwer und nur Elisa Gasparin kam unter die Top 15. Die Staffel eröffnen wird Amy Baserga. Ihr folgen dann die beiden Gasparin-Schwestern, ehe Lena Häcki-Groß den Abschluss machen wird.

Schwedinnen größte Konkurrenz

Auf dem Papier scheinen die Schwedinnen die stärkste Konkurrenz zu sein. Die Skandinavierinnen holten gestern das beste Mannschaftsergebnis im Einzel und hatten die Siegerin Hanna Öberg in ihren Reihen. Daneben dürfte sich auch Frankreich etwas ausrechnen. Die Norwegerinnen hingegen haben durch den Ausfall von zwei ihrer besten Athletinnen derzeit kein Team zur Verfügung, was um den Sieg mitmischen kann.

Deutsche Athletinnen mit Chancen

Das deutsche Team muss zwar auf die etablierte Schlussläuferin Franziska Preuß verzichten, ist heute aber keinesfalls ohne Chancen, wenn es um die Topplätze geht. Das Rennen eröffnen soll Anna Weidel, sie gibt an Sophia Schneider ab, die gestern einen starken elften Platz einheimste. Vanessa Voigt, die Vierte vom Einzel, läuft an der dritten Position. Als Schlussläuferin muss Denise Hermann-Wick ran, die Sechste im Einzel war.

Erste Staffel des Jahres

Nachdem die Frauen gestern im Einzel über die Strecke in Kontiolahti gingen, steht heute ein Staffelwettkampf an. Es wird viermal sechs Kilometer gelaufen. Jede Athletin schießt einmal Liegend und einmal Stehend. Es stehen maximal drei Nachladepatronen zur Verfügung, um beim ersten Mal nicht getroffene Scheiben doch noch treffen zu können. Gelingt das nicht geht es in die Strafrunde.

Vor Beginn: Das Staffelrennen der Frauen ist die vierte Session während des laufenden Weltcups. Für Aufsehen hatte zuvor vor allem David Zobel gesorgt. Der 26-Jährige hatte beim Einzel der Herren am Dienstag völlig überraschend einen Podestplatz ergattert.

Vor Beginn: Als Austragungsort des Events dient die finnische Gemeinde Kontiolahti. Die Läuferinnen, insgesamt vier pro Mannschaft, werden jeweils eine Strecke von sechs Kilometern zurücklegen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Staffelrennens der Damen.

© imago images Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewann das DSV-Quartett noch die Bronzemedaille in der Staffel. Folgt heute das nächste Podest?

Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Rennen live anschauen? Kein Problem! Sowohl der öffentlich-rechtliche Sender ARD als auch der Privatsender Eurosport 1 haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Während beide Anbieter die Session im Free-TV zeigen, wird nur die ARD ebenfalls einen kostenfreien Stream anbieten. Dieser ist in der Mediathek zu finden.

Den Übertragungsstart haben beide Anbieter auf 13.20 Uhr terminiert.

Wegen der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ist das Rennen auch bei DAZN zu sehen, wofür ein Abonnement, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet, benötigt wird.

Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti im Liveticker - Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti