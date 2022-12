Der Weltcup in Kontiolahti geht heute mit dem Sprint der Herren weiter. Im Liveticker von SPOX wird das Rennen detailliert beschrieben.

Auf den gestrigen Ruhetag folgt heute in Kontiolahti der Sprint der Herren. Wo landen die deutschen Biathleten? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Biathlon: Sprint der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem gestrigen Ruhetag wird heute der Weltcup in Kontiolahti wieder fortgesetzt. Für die deutschen Athleten ist es bislang ein sehr erfreulicher Saison-Auftakt. Im Einzelrennen lief David Zobel bereits auf Rang drei, Roman Rees wurde Vierter. Darauf folgte in der Staffel am Mittwoch dann der zweite Platz. Können die DSV-Biathleten auch heute erfolgreich sein?

Vor Beginn: Der zehn Kilometer lange Wettkampf geht um 10.45 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Sprint der Herren im finnischen Kontiolahti.

Biathlon: Sprint der Herren in Kontiolahti heute im TV und Livestream

Ihr könnt den Sprint der Herren heute bei Eurosport 1 im Free-TV verfolgen. Dort geht die Übertragung um 10.30 Uhr los, im kostenpflichtigen Eurosport-Player wird zudem ein Livestream angeboten. Wer im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, kann ebenfalls auf das Eurosport-Angebot zugreifen, dies erlaubt die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Die Kosten für das DAZN-Abo liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Eine weitere Möglichkeit, das Rennen im Free-TV zu verfolgen, bietet die ARD an. Außerdem ist der öffentlich-rechtliche Sender auch mit einem kostenlosen Livestream bei sportschau.de zur Stelle.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti