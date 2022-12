Die Biathleten bestreiten heute in Kontiolahti den ersten Staffellauf der noch jungen Saison. Bei SPOX seid Ihr im Liveticker live mit dabei.

Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht heute unter anderem auch die Staffel der Herren an. SPOX tickert das Geschehen live und ausführlich mit.

Biathlon: Staffel der Herren in Kontiolahti JETZT im Liveticker

Komatz und Burkhalter kommen vor

Das Tempo ist noch gering. David Komatz und Joscha Burkhalter nutzen das, um sich in der Gruppe nach vorne zu arbeiten. Sie laufen unmittebar hinter Strelow.

Die üblichen Verdächtigen

Auf den ersten Metern geht es natürlich vor allem darum, sich in Position zu bringen. Vorne machen die üblichen Verdächtigen derzeit die Tempoarbeit. Christiansen führt vor dem Franzosen Perrot, Feming aus Schweden und Strelow.

Auf geht´s!

Es ist angerichtet und die 20 Startläufer begeben sich auf ihre 7,5 Kilometer. Für Deutschland eröffnet Justus Strelow. Die Schweizer schicken Joscha Burkhalter als ersten Starter auf die Loipe, bei den Österreichern beginnt David Komatz. Die Favoriten aus Norwegen haben Vetle Sjaastad Christiansen auf der Strecke.

Biathlon: Staffel der Herren in Kontiolahti JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was geht für die Österreicher?

Zurückhaltend präsentierten sich im ersten Rennen die Österreicher, die ein gutes Ergebnis klar verfehlten. Umso größer dürfte heute der Druck für die Staffel sein. David Komatz und Simon Eder, die die besten Ergebnisse im Einzel holten, werden das Rennen beginnen. An dritter Stelle wurde Felix Leitner gesetzt. Patrick Jakob soll dann anschließend den Schlusspunkt setzen.

Vor Beginn: Hartweg führt Schweizer an

Bei den Schweizern konnte man mit dem zweiten Platz von Niklas Hartweg ein sensationelles Ergebnis im ersten Rennen feiern. Heute dürfte es schwieriger werden vorne reinzulaufen, denn im Einzel konnte neben Hartweg einzig Stalder ein solides Ergebnis abliefern. Eröffnen wird das Staffelrennen Joscha Burkhalter, ihm wird dann Sebastian Stalder folgen, ehe Niklas Hartweg an Position drei läuft. Jeremy Finello wird die Staffel abschließen.

Vor Beginn: Wer sind die Topfavoriten?

Neben dem deutschen Team gehen die Norweger und Schweden heute sicherlich als Topfavoriten an den Start. Die Norweger blickten zwar auf einen durchwachsenen Saisonstart und ließen besonders am Schießstand Federn, brachten aber dennoch einige ihrer Athleten in die Top Ten. Schweden kann auf Einzel-Sieger Ponsiluoma sowie Samuelsson und Nelin vertrauen. Auf der Rechnung muss man sicherlich auch die Franzosen haben.

Vor Beginn: Zobel fehlt im deutschen Aufgebot

Im deutschen Aufgebot vermissen wird man heute den besten Athleten aus dem Einzel am Dienstag. David Zobel, der beim Saisonauftakt sensationell das Podest einheimste, ist bei der ersten Staffel des Winters nicht dabei. Angelaufen wird das Rennen von Justus Strelow, ihm folgen Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees, der beim Einzel nur hauchdünn das Podest verfehlte. Die Chancen des Quartetts auf das Podest sind dabei keinesfalls üblich.

Vor Beginn: Erste Staffel des Jahres

Nachdem es in den letzten Tagen in Finnland um die ersten Punkte der Wintersaison 2022/23 ging, stehen heute die ersten Staffeln auf dem Plan. Geändert hat sich im Ablauf zu den letzten Jahren nichts. Es wird bei den Männern viermal 7,5 Kilometer gelaufen. Jeder Athlet schießt einmal Liegend und einmal Stehend. Den Athleten stehen maximal drei Nachladepatronen zur Verfügung, um beim ersten Mal nicht getroffene Scheiben doch noch treffen zu können. Gelingt das nicht, geht es in die Strafrunde.

Vor Beginn: Seit Dienstag wird im Rahmen des Biathlon-Weltcups wieder um Punkte gekämpft. Das Einzelrennen in Kontiolahti wurde bereits absolviert, nun steht mit der Staffel das zweite Rennen der Saison an. Können die DSV-Athleten heute überzeugen wie beim Einzelrennen, in dem David Zobel Dritter wurde und Roman Rees als Vierter nur knapp das Podest verpasste.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 11 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-Staffel (4 x 7,5 km) der Herren im finnischen Kontiolahti.

© getty David Zobel wurde im Einzelrennen Dritter.

Biathlon: Staffel der Herren in Kontiolahti im TV und Livestream

Die Staffel wird heute in der ARD und bei Eurosport im Free-TV übertragen. Nebenbei sind dieselben Sender auch für die Übertragung im Livestream zuständig. Während der Stream bei sportschau.de jedoch kostenlos ist, wird für den Eurosport-Player ein Abonnement benötigt, das aber auch mit einem DAZN-Abo umgangen werden kann, da die beiden Eurosportsender wegen einer Kooperation auch beim Streamingdienst angeboten werden.

Das DAZN-Abo ist für 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr zu haben.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti

Datum Start Disziplin Sieger:in 29.11.2022 (Di) 13:15 Einzel Männer 20 km Martin Ponsiluoma 30.11.2022 (Mi) 13:15 Einzel Frauen 15 km Vanessa Voigt 01.12.2022 (Do) 11:00 Staffel Männer 4 x 7,5 km 01.12.2022 (Do) 13:35 Staffel Frauen 4 x 6 km 03.12.2022 (Sa) 10:45 Sprint Männer 10 km 03.12.2022 (Sa) 13:45 Sprint Frauen 7,5 km 04.12.2022 (So) 12:15 Verfolgung Männer 12,5 km 04.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km