Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren und der Frauen in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Biathlon-Weltcup fallen heute die ersten Entscheidungen im Sprint. Wir verraten Euch, wie Ihr die beiden Rennen der Herren und Frauen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Sprint der Herren und Frauen heute live in Kontiolahti: Datum, Zeit, Ort, Infos

Und weiter geht's in Kontiolahti! Nach einem Ruhetag stehen auf der ersten Weltcupstation des Biathlon-Weltcups am heutigen Samstag, 3. Dezember, wieder zwei Rennen an: Der Sprint der Herren (Beginn 10.45 Uhr) und der Sprint der Frauen (Beginn 13.45 Uhr).

Der Sprint der Herren geht über 10 Kilometer, der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer. Beide Rennen beinhalten zwei Schießeinlagen (je einmal liegend und stehend).

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren und der Frauen in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Die Sprint der Herren und Frauen in Kontiolahti könnt Ihr heute live verfolgen - im Free-TV und im Livestream. In den folgenden Abschnitten geben wir Euch detaillierte Informationen zu den Übertragungen der diversen Anbieter.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren und Frauen in Kontiolahti heute live im TV

Kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen gibt es den Sprint der Herren und den Sprint der Frauen heute auf Das Erste und Eurosport live zu sehen. Die Übertragungen der ARD mit Kommentator Wilfried Hark beginnen um 10.35 Uhr bzw. um 13.40 Uhr. Eurosport geht ab 10.30 Uhr bzw. 13.40 Uhr live auf Sendung.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren und Frauen in Kontiolahti heute im Livestream

Auch im Livestream gibt es heute kostenlose, aber auch kostenpflichtige Übertragungen der beiden Sprints. Nichts bezahlen müsst Ihr für die Livestreams in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Nur gegen eine Abogebühr kann das Rennen dagegen über den Eurosport Player, Joyn+ oder DAZN (24,99 Euro im Monat oder 279,99 Euro im Jahr) verfolgt werden.

© getty Denise Herrmann-Wick ist eine von sechs Deutschen, die in dieser Saison an den Start gehen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren und der Frauen in Kontiolahti heute im Liveticker

SPOX bietet zu beiden Rennen einen Liveticker an. Klickt rein und seit immer auf der Höhe der Renngeschehen.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Herren.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Frauen.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti