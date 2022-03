Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Oberstdorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Oberstdorf geht heute das erste von zwei Skifliegen an diesem Wochenende über die Bühne. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Wettkampf live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Skispringen, Skifliegen in Oberstdorf: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der Weltcup der Skispringer ist an diesem Wochenende zu Gast in Deutschland - genauer gesagt zum zweiten Mal in dieser Saison in Oberstdorf. Am heutigen Samstag, 19. März, findet auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze das erste von zwei Sklifliegen statt. Der 1. Durchgang beginnt um 16 Uhr. Morgen gibt es dann noch einen zweiten Einzel-Wettbewerb.

Nach der Skiflug-WM in Vikersund am vergangenen Wochenende wird wieder auf einer großen Schanze gesprungen. Den Schanzenrekord in Oberstdorf hält der Norweger Daniel-Andre Tande mit 238,5 Metern.

Spannung verspricht das heutige Skifliegen auch in Bezug auf den Gesamt-Weltcup. Dort liegt Karl Geiger vor seinen beiden Heimspringen als Zweiter 58 Punkte hinter Ryoyu Kobayashi (Japan). In Vikersund zeigte er zuletzt aufsteigende Form und war maßgeblich am Gewinn der WM-Silbermedaille für Deutschland im Team-Wettbewerb verantwortlich.

Skifliegen - Der Zeitplan von Oberstdorf im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Samstag, 19. März 16 Uhr 1. Einzel-Wettbewerb Sonntag, 20. März 16 Uhr 2. Einzel-Wettbewerb

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Wer sich das Skifliegen in Oberstdorf heute nicht entgehen lassen will, kann es sich live im TV und im Livestream ansehen. Mehrere Anbieter berichten heute live.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Oberstdorf heute live im TV

Im öffentlichen-rechtlichen Fernsehen ist heute letztmals in dieser Wintersport-Saison das ZDF für die umfangreiche Liveberichterstattung im Free-TV verantwortlich. Die Übertragung vom Skifliegen in Oberstdorf mit Moderator Norbert König, Kommentator Volker Grube und Experte Toni Innauer beginnt um 15.45 Uhr.

Auch Eurosport zeigt das Skifliegen heute live im frei empfangbaren Fernsehen. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 15.50 Uhr.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Oberstdorf heute im Livestream

Das ZDF bietet für alle Skisprungfans einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr entweder über die ZDF-Mediathek abrufen - und auch über die dazugehörige App auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Für den Livestream von Eurosport müsst Ihr dagegen in Form von Abos bezahlen. Er läuft auf Joyn Plus+ (6,99 Euro im Monat) oder dem Eurosport Player, der allerdings vor Abschluss eines Abos kostenlos getestet werden kann.

Außerdem könnt Ihr das Skifliegen in Oberstdorf heute auch bei DAZN live verfolgen. Mit einem Abonnement beim Streamingdienst könnt Ihr nämlich auch Eurosport 1 und Eurosport 2 empfangen.

Beim "Netflix" des Sports findet Ihr neben dem kompletten Programm von Eurosport auch reichlich Liveübertragungen aus den Sportarten Fußball, Basketball, American Football, Tennis, Darts, Boxen, MMA oder Motorsport.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 29,99 Euro pro Monat, oder Ihr schließt gleich ein Jahresabo für 274,99 Euro ab.

© getty Ryuyo Kobayashi liefert sich mit Karl Geiger ein Duell um den Sieg im Gesamt-Weltcup.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Oberstdorf heute im Liveticker

Vom ersten bis zum letzten Sprung könnt Ihr das heutige Skifliegen in Oberstdorf auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Klickt rein und seid dank zeitnaher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand!

Hier geht's zum Liveticker Skifliegen in Oberstdorf.

