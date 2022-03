Die Skiflug-WM in Vikersund geht heute mit dem Teamspringen zu Ende. Den kompletten Wettkampf verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Das Teamspringen beschließt am heutigen Tag die Skiflug-WM 2022 in Vikersund. Ob das DSV-Team heute eine Medaille gewinnen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skiflug-WM: Teamspringen in Vikersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die DSV-Athleten hatten bisher bei der Skiflug-WM so ihre Schwierigkeiten. Bester Deutscher war im Einzel der Titelverteidiger Karl Geiger mit Rang acht. Die anderen DSV-Springer kamen nicht über den zwölften Rang hinaus. Chancen auf eine Medaille bestehen heute dennoch. Die absoluten Topfavoriten sind am heutigen Tag jedoch die Slowenen. Im Einzel landeten die Prevc Brüder, Timi Zajc und Anze Lanisek alle samt in den Top Sechs. Auch die Norweger mit Marius Lindvik, der gestern Gold holte, und die Österreicher mit Stefan Kraft (Bronze im Einzel) springen um die Medaillen.

Vor Beginn: Der Wettbewerb startet am heutigen Tag um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Teamspringens bei der Skiflug-WM in Vikersund.

Skiflug-WM: Teamspringen in Vikersund heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt das Teamspringen in Vikersund bei der Skiflug-WM heute live und in voller Länge im Free-TV. Um 16.25 Uhr beginnt die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders.

Die ARD bietet Euch zudem zwei Optionen das Teamspringen im Livestream zu verfolgen. Den Livestream findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Skiflug-WM: Die Gewinner im Teamspringen