Es war das erste Event bei diesen Olympischen Spielen, welches nicht stattfinden konnte. Nun steht der Ersatztermin fest. Hier erfahrt Ihr, wann das Abfahrt-Rennen der Herren nachgeholt wird und was ursprünglich der Grund für den Ausfall war.

Gleich das erste Rennen der Ski-alpin-Athleten bei Olympia 2022 in Peking musste verschoben werden. Grund dafür waren die unzumutbaren Wetter- beziehungsweise Windbedingungen am Xiaohaituo-Berg in Yanqing.

Mehrmals verlegten die Organisatoren daraufhin das Event nach hinten. Schlussendlich musste man aber eingestehen, dass eine Austragung am selben Tag nicht mehr möglich sei. Eine Entscheidung, mit der auch DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger gut leben konnte: "Es war extrem böig. In Sachen Sicherheit und Fairness war das sicher eine gute, die richtige Entscheidung."

Ski alpin: Wann wird die Abfahrt der Herren bei Olympia 2022 nachgeholt?

Ursprünglich sollte das dritte Abfahrtstraining sowie das finale Rennen um die Medaillen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Deutschland stattfinden. Nach Erwägung vieler kleiner zeitlicher Verschiebungen entschied man sich im Endeffekt jedoch für eine Neuterminierung auf Montag. In der mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ) wird die Veranstaltung ab 5.00 Uhr in der Früh zu sehen sein.

© getty Matthias Mayer konnte einem Sturz nur knapp entgehen.

Auf eine komplett windfreie Abfahrt sollten sich die Sportler aber dennoch nicht einstellen. So konstatierte auch Renndirektor Markus Waldner im Nachgang zur Verschiebung: "Das ist ein schwieriger Berg, windstill ist es hier nie". Mit der Umplanung kommt auf die Fahrer auch ein höheres Pensum in gleichzeitig kürzerem Zeitraum zu, so steht das Super G-Rennen bereits am nächsten Tag (Dienstag, 4.00 Uhr MEZ) an. Das dritte Training auf der Abfahrtsstrecke wird man deshalb gleich ganz ausfallen lassen.

Ski alpin: Wer zeigt / überträgt das verschobene Abfahrtsrennen im TV und Livestream übertragen?

Gute Nachrichten für alle Ski-alpin-Fans! Das Rennen der Disziplin Abfahrt wird tatsächlich im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen. Möglich macht das der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Hier wird die Veranstaltung Teil der Sendung sportstudio live sein, welche bereits wenige Minuten nach 2.00 Uhr morgens ihren Anfang nimmt und voraussichtlich bis kurz nach 9.00 Uhr durchgehend sendet.

Wer sich das Event lieber im Livestream anstelle des TVs zu Gemüte führen will, der kann dies ganz einfach über die ZDF-Mediathek tun. Hier wird das lineare Programm aus dem Fernsehen komplett synchron widergespiegelt.

Außerdem hat auch Eurosport den Wettkampf im Programm. Der Livestream ist jedoch über den Eurosport Player kostenpflichtig. DAZN-Abonnenten können das Angebot von Eurosport dank der Kooperation auch abrufen.

Ski alpin: Abfahrt der Herren bei Olympia 2022 - Das deutsche Aufgebot

Insgesamt vier Läufer hat der deutsche Skiverband im Vorhinein für das Event angemeldet. Die größten Chancen auf eine gute Platzierung werden derweil Vize-Weltmeister Andreas Sander zugerechnet.

Andreas Sander

Romed Baumann

Josef Ferstl

Dominik Schwaiger

Ski alpin: Abfahrt der Herren bei Olympia 2022 - Der weitere Ski-alpin-Zeitplan bei Olympia