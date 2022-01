Zwei von vier Wettkämpfen bei der Vierschanzentournee sind vorüber. Nun steht in Innsbruck mit dem Bergiselspringen der dritte Teil an. Hier erfahrt Ihr, wer das Springen heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Bergiselspringen in Innsbruck heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 4. Januar, ertönt der Startschuss zur zweiten Hälfte der prestigereichen Vierschanzentournee. Nachdem die Springer die ersten zwei Wettkämpfe in Deutschland (Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen) absolviert haben, finden die letzten zwei im benachbarten Österreich statt. Station eins von zwei in Österreich ist Innsbruck. Dort steigt heute auf dem Bergisel das Bergiselspringen.

Nach der gestrigen Qualifikation, die der Japaner Ryoyu Kobayashi für sich entscheiden konnte, nehmen 50 Springer am 1. Wertungsdurchgang, der um 13.30 Uhr losgeht, teil.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Bergiselspringen in Innsbruck heute live im Free-TV?

Die Vierschanzentournee läuft komplett im Free-TV. Heute sind sogar zwei Anbieter auf einmal für die Übertragung zuständig. Einerseits überträgt mit dem ZDF ein öffentlich-rechtlicher Sender das dritte Tournee-Springen, andererseits ist auch Eurosport eine mögliche Adresse für Skisprung-Fans.

Stefan Bier kommentiert um 13.10 Uhr im ZDF die Sprünge. Ebenfalls in Innsbruck bei der Übertragung zu sehen bzw. zu hören sind Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer.

Auf dem Sender Eurosport 1 seht Ihr ab 13.30 Uhr Livebilder aus der Tiroler Landeshauptstadt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Bergiselspringen in Innsbruck heute live im Livestream?

Die beiden Sender bieten das Springen jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Der Zugang zum ZDF-Livestream ist kostenlos, der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig. Die Zahlungsbarriere können DAZN-Kunden jedoch umgehen. Da sie bereits für ein DAZN-Abonnement, welches wegen einer gemeinsamen Kooperation beide Eurosportsender beinhaltet, zahlen.

Vierschanzentournee-Favoriten: Macht Kobayashi erneut den Spielverderber? © getty 1/18 Alle Jahre wieder bildet die Vierschanzentournee ein absolutes Highlight der Wintersport-Saison. Kurz vor den Olympischen Spielen in Peking kommen die Veranstalter pünktlich zur 70. Auflage mit einem stark erhöhten ... © getty 2/18 ... Preisgeld von 96.300 Euro um die Ecke. Die Motivation bei den Springern dürfte also groß sein. Und trotz der bisher so klaren Verhältnisse im Gesamtweltcup "stehen die Chancen für alle gleich", sagt der zweifache Tournee-Sieger Gregor ... © getty 3/18 ... Schlierenzauer im Interview mit SPOX. Wir präsentieren Euch die heißesten 15 Springer und bewerten die jeweiligen Chancen auf den Tournee-Gesamtsieg. Auf geht's! © getty 4/18 ANDREAS WELLINGER: Nach dem bisher so erfolgreichen Comeback gab es für den Deutschen bei der Oberstdorf-Qualifikation den ersten großen Dämpfer. Er verpasst das Auftaktspringen nach 108 Metern in der Quali und hat keine Chancen mehr auf den Gesamtsieg. © IMAGO / Eibner 5/18 PIUS PASCHKE & CONSTANTIN SCHMID: Paschke und Schmid sind in diesem Winter eher im Mittelfeld zu finden. Für eine Top-Ten-Platzierung bei einem der vier Springen dürfte es an einem guten Tag aber allemal reichen. © getty 6/18 TIMI ZAJC: Der beste Slowene des Saisonauftakts galt vor der Tournee als Mitfavorit, doch schon vor dem ersten Springen muss er diesen Traum vorerst beerdigen. In der Oberstdorf-Qualifikation landete er mit nur 109 Metern auf Rang 55. © getty 7/18 ROBERT JOHANSSON: Das Auftaktprogramm passte gut zu ihm. Dennoch verpasste er früh den Anschluss an die Top-5 und überzeugte auch in der Quali nicht. Er gehört zwar nicht zu den Topfavoriten, eine Platzierung unter den Top-7 ist aber drin. © getty 8/18 KAMIL STOCH: Erleben wir ein Deja-vu? Im Vorjahr flog er zu Saisonbeginn nur einmal auf das Podest, ehe er bei der Vierschanzentournee richtig aufdrehte und schließlich gewann. Auch in dieser Saison durchlebt er bisher eine ziemliche Achterbahnfahrt. © getty 9/18 JAN HÖRL: Einige Experten trauen ihm in diesem Jahr den Durchbruch zu. Nach seinem Doppelsieger in Wisla fühlten sich einige in dieser These bestätigt. Auch Schlierenzauer traut ihm einiges zu: "Mit dem nötigen Glück ist alles möglich. Sag niemals nie." © getty 10/18 CENE PREVC: So langsam aber sicher scheint er aus dem Schatten seines großen Bruders Peter herauszutreten. In Nischni Tagil und Ruka tauchte er unerwartet unter den Top-5 auf. An einem guten Tag ist ihm bei einem Tournee-Springen das Podest zuzutrauen. © getty 11/18 KILLIAN PEIER: Er ist der erste ernstzunehmende Schweizer Tournee-Mitfavorit seit Simon Amman. Bei der Generalprobe in Engelberg wirbelte er die Favoriten ganz vorn durcheinander und kommt auch auf der Großschanze in Oberstdorf bisher super klar. © getty 12/18 MARKUS EISENBICHLER: Bundestrainer Horngacher bezeichnete ihn als den "gefährlichsten Außenseiter der Tournee". Im Schatten von Karl Geiger flog Eisenbichler in dieser Saison bereits dreimal aufs Podest. In Engelberg patzte er zuletzt schwer. © getty 13/18 MARIUS LINDVIK: Der nächste im "erweiterten Kreis" der von den Leistungen seines Landsmanns profitiert. Für einen Sieg reichte es in dieser Saison noch nicht, seine Konstanz sollte ihm bei der Tournee aber mindestens einen Top-5-Platz bescheren. © getty 14/18 STEFAN KRAFT: Und was macht der österreichische Routinier? Fast schon abgeschrieben, meldete er sich in Klingenthal unvergleichbar zurück. Der 28-Jährige ist dank seiner Technik immer für Wunder-Sprünge gut und ist wohl der ärgste Konkurrent der Top-3. © getty 15/18 ANZE LANISEK: Ein Podestplatz in der Gesamtwertung wäre eine faustdicke Überraschung. Zwar holte er sich in Ruka den ersten und zweiten Platz, in der Folge sprang er aber etwas zu inkonstant. Sein vierter Rang in der Weltcup-Gesamtwertung macht Hoffnung. © getty 16/18 HALVOR EGNER GRANERUD: In der Oberstdorf-Qualifikation passte der Absprung nicht, dennoch ging es weit. Ein Zeichen dafür, dass der Norweger nach dem verpatzten Saisonstart wieder in Topform ist. Mit ihm ist im Kampf um den Gesamtsieg sicher zu rechnen. © getty 17/18 RYOYU KOBAYASHI: Und dann ist da ja noch der Tournee-Rekordmann. Ein Sieg in allen vier Springen ist unrealistisch. Seine bisherige Weltcup-Bilanz macht ihn aber zum absoluten Topfavoriten: 2./Dsq./1./7./1./2./1. ... da hat selbst Karl Geiger zu kämpfen. © getty 18/18 KARL GEIGER: Er ließ nach dem starken Saisonstark ein paar Federn. In Engelberg hingegen überzeugte er wieder. Alles läuft auf einen Zweikampf an der Spitze hinaus: Geiger könnte der erste deutsche Tourneesieger seit Sven Hannawald vor 20 Jahren werden.

Vierschanzentournee, Gesamtwertung - Zwischenstand nach dem 2. Springen

Der Japaner Ryoyu Kobayashi ist im Moment das Maß aller Dinge. Der Gesamtsieger von 2018/19 gewann beide Events in Deutschland und führt dementsprechend die Wertung an. Nach dem starken zweiten Platz in Garmisch-Partenkirchen ist Markus Eisenbichler auf Rang vier und damit bester Deutscher. Der Weltcupführende Karl Geiger ist Sechster.