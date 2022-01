Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Willingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltcup der Skispringer wird heute mit einem Einzelspringen in Willingen fortgesetzt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, Einzelspringen in Willingen: Datum, Ort, Zeit, Infos

Die Olympia-Generalprobe der weltbesten Skispringer steigt an diesem Wochenende in Willingen! Am heutigen Samstag, 29. Januar, findet auf der Mühlenkopfschanze in Nordhessen das erste von zwei Einzelspringen statt. Der 1. Durchgang beginnt um 16 Uhr, nach einer kurzen Pause springen dann die Top 30 des 1. Durchgangs in umgekehrter Reihenfolge um den Sieg.

Karl Geiger geht als Erster im Gesamtweltcup in das heutige Springen. Aus dem Lager der deutschen Skispringer geht besonders Lokalmatador Stephan Leyhe in sein Heimwochenende. 2020 feierte er in Willingen seinen ersten Weltcupsieg.

Skispringen: Die Wettbewerbe in Willingen im Überblick

Datum Uhrzeit Event Samstag, 29. Januar 16 Uhr Einzelspringen Sonntag, 30. Januar 15.15 Uhr Einzelspringen

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Willingen heute live im TV und Livestream

In gewohnter Manier wird das Einzelspringen in Willingen heute von zwei TV-Sendern im Free-TV übertragen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist an diesem Wochenende das ZDF mit der Liveberichterstattung vom Wintersport an der Reihe. Um 15.50 Uhr meldet sich folgendes Personal aus Willingen und begleitet Euch durch die Übertragung:

Experte : Toni Innauer

: Toni Innauer Moderation: Norbert König

Norbert König Kommentator: Stefan Bier

Ebenfalls im Free-TV hat Eurosport das Einzelspringen von Willingen im Programm. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung ebenfalls um 15.50 Uhr.

Auch im Livestream wird das Springen heute gezeigt. Der vom ZDF angebotene Livestream in der hauseigenen Mediathek ist kostenlos, wer sich das Springen über den Eurosport Player ansehen will, muss dafür in Form eines Abos bezahlen.

Im Rahmen eines DAZN-Abonnement könnt Ihr die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 frei zugänglich und ohne Mehrkosten einsehen. DAZN könnt Ihr euch auch als App für euer Smartphone, Tablet, Smart TV oder für die Spielekonsole herunterladen und beim "Netflix" des Sports ein riesiges Sportangebot genießen. Hier gibt es neben Wintersport auch UFC, Darts, MotoGP und Fußball aus den europäischen Top-Ligen zu sehen.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Willingen heute im Liveticker

Skispringen heute live: Die Mühlenkopfschanze in Willingen im Überblick

Hill Size 145 Meter K-Punkt 130 Meter Schanzenrekord 152 Meter (Janne Ahonnen (2004), Juri Tepes (2015) Höhe Schanzentisch 3,25 Meter Baujahr 2000

