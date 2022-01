Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ein langes und intensives Rennwochenende in Wengen geht heute mit einem Herren-Slalom zu Ende. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Drei Tage lang kämpfen die Ski-Herren bereits in Wengen um Weltcup-Punkte. Am heutigen Sonntag, den 16. Januar, steht der vierte und letzte Wettkampf auf dem Lauberhornberg an.

Anders als an den Tagen zuvor findet dieses Mal kein Speedwettbewerb statt, die Skirennfahrer bestreiten einen Slalom - den vierten der Saison. Dafür begeben sich Sebastian Foss-Solevaag und Co. um 10.15 Uhr für den 1. Durchgang auf die Strecke. Nach einer Pause starten die schnellsten 30 Slalom-Fahrer um 13.30 Uhr den 2. Lauf.

Ski alpin: Abfahrt der Herren - Zeitplan in Wengen

Datum Uhrzeit Disziplin Sieger Donnerstag, 13. Januar 2022 12.30 Uhr Super-G Marco Odermatt Freitag, 14. Januar 2022 12.30 Uhr Abfahrt Aleksander Aamodt Kilde Samstag, 15. Januar 2022 12.30 Uhr Abfahrt Vincent Kriechmayr Sonntag, 16. Januar 2022 10.15 Uhr Slalom

© getty Sebastian Foss-Solevaag führt den Slalom-Weltcup der Herren gemeinsam mit Kristoffer Jakobsen an.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Wie üblich wird den Ski-Fans auch heute das Rennen sowohl im Free-TV als auch im Livestream angeboten. Erneut sind mehrere Sender - ob gratis oder kostenpflichtig - für die Übertragung zuständig.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen heute live im TV

Von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die in dieser Saison die Übertragungsrechte am Ski-Weltcup besitzen, ist für den Slalom der Herren in Wengen das ZDF im Einsatz. Auch am vierten Tag kommentiert Michael Pfeffer das Geschehen auf der Piste. Experte Marco Büchel und die Moderatorin Katja Streso sind ebenfalls mit dabei.

Außerdem hat auch Eurosport zum Slalom eine Übertragung im Free-TV parat. Bei Eurosport 1 beginnt sie um 10 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen heute live im Livestream

In der ZDF-Mediathek gibt es zum Technikwettbewerb einen Livestream, den Ihr kostenlos nutzen könnt.

Ein wenig anders sieht die Situation bei Eurosport aus. Der Sportsender überträgt den Slalom zwar ebenso im Livestream, dieser ist jedoch mit Kosten verbunden. Um den Eurosport-Player, der Eurosport 1, aber auch Eurosport 2 anbietet, freischalten zu können, braucht es monatliche Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro.

Es sei denn, Ihr habt bereits DAZN abonniert. Wenn Ihr das getan habt, stehen Euch dank der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN die beiden Eurosportsender auf der Plattform von DAZN zur Verfügung - und zwar rund um die Uhr. So sehen DAZN-Kunden alles, was auch bei Eurosport läuft.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Wengen heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und habt keine Möglichkeit, den Abschluss in Wengen im ZDF oder bei Eurosport/DAZN zu schauen? Dann schaut bei SPOX vorbei. Wir tickern für Euch beide Durchgänge live mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf der Piste passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Herren in Wengen.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren