Biathlon, Übertragung: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Olympia-Generalprobe! Die Biathletinnen und Biathleten sind heute zum letzten Mal in Antholz im Einsatz - die Damen beim Massenstart, die Herren in der Staffel. Wie erklären Euch, wie Ihr beide Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Bevor sich die Biathletinnen und Biathleten auf die Reise nach Peking machen, um dort an den Olympischen Winterspielen 2022 teilzunehmen. findet am heutigen Sonntag, den 23. Januar, in Antholz, Italien, die Generalprobe statt. Die Herren und die Damen beenden den Weltcup in der Südtiroler Gemeinde mit je einem Wettbewerb. Die Herren bestreiten um 12.15 Uhr die Staffel, die Damen ab 15.15 Uhr den Massenstart über 12,5 Kilometer.

Biathlon: Der Weltcup in Antholz im Überblick

Datum Start Disziplin 20.01.2022 (Do) 14:15 Männer Einzel 20 km 21.01.2022 (Fr) 14:15 Frauen Einzel 15 km 22.01.2022 (Sa) 12:50 Männer Massenstart 15 km 22.01.2022 (Sa) 15:00 Frauen Staffel 4 x 6 km 23.01.2022 (So) 12:15 Männer Staffel 4 x 7,5 km 23.01.2022 (So) 15:15 Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz heute live im TV und Livestream

Wie üblich werden auch heute die Rennen im Free-TV und im Livestream übertragen. Dabei sind die üblichen Sender dafür zuständig.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz heute live im TV

Biathlon-Fans haben zwei Möglichkeiten, den Massenstart der Damen im Free-TV zu verfolgen. Einerseits überträgt die ARD den Wettbewerb, andererseits ist auch Eurosport dafür verantwortlich. Die Staffel der Herren hingegen ist nur in der ARD zu sehen.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz heute live im Livestream

Bei der Livestream-Übertragung sieht es ähnlich aus. Erneut sind die ARD und Eurosport die Anlaufstellen für alle an den Rennen interessierten Biathlon-Fans. Die ARD bietet ihren Livestream kostenlos bei Sportschau.de an.

Im Gegensatz dazu fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an. Um den Eurosport-Player nutzen zu können, müsst Ihr monatlich 6,99 Euro zahlen, damit könnt Ihr auch Eurosport 2 schauen.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute für den Massenstart der Damen und die Staffel der Herren im Einsatz. In Form von Livetickern könnt Ihr beide Rennen live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Massenstart der Damen in Antholz.

Hier geht's zum Liveticker: Staffel der Herren in Antholz.

Biathlon: Die Weltcupstände im Überblick

Staffelweltcup Herren:

Rang Name Punkte 1 Norwegen 156 2 Russland 156 3 Frankreich 148 4 Deutschland 140 5 Belarus 124 5 Ukraine 114 7 Schweden 110 8 Italien 108 9 Schweiz 93 10 Slowenien 88

Gesamtweltcup-Damen: