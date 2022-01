Olympia-Generalprobe! Zum Abschluss des Weltcups in Antholz wird eine Herren-Staffel veranstaltet. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Die Biathleten sind heute zum letzten Mal in Antholz im Einsatz, wenn die Staffel ansteht. Zugleich ist es der letzte Weltcup, bevor die Olympischen Spiele in Peking losgehen. Die Athleten wollen die Generalprobe also nicht vermasseln. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim vierten Staffelbewerb der Saison tritt folgendes Quartett für den DSV an: Roman Rees, Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher. Nach zwei vierten Plätzen gelang dem deutschen Team in Ruhpolding endlich ein Podestergebnis. Beim Heimrennen rasten die Deutschen auf Rang zwei hinter Russland.

Vor Beginn: Der Wettkampf geht um 12.15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Herren-Staffel in Antholz (Italien).

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute im TV und Livestream

Um die Staffel der Herren im Südtiroler Antholz live und in voller Länge verfolgen zu können, braucht Ihr Zugang zum Angebot der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender ist es, der den Wettkampf sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream bei Sportschau.de anbietet.

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Herren