Die Biathletinnen treten heute zum letzten Mal vor den Olympischen Winterspielen an. Der Massenstart der Damen in Antholz heute im Liveticker.

Im italienischen Antholz müssen die Biathletinnen beim Massenstart heute 12,5 Kilometer zurücklegen, um ins Ziel zu gelangen. Die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland geht als Anführerin der Gesamtwertung ins Rennen. Hier der Massenstart der Damen im Liveticker.

Biathlon: Massenstart der Damen in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dazu erwartet die Biathletinnen jeweils ein Rennen der vier verschiedenen Kategorien bei den Olympischen Winterspielen in Peking, die vom 4. bis zum 20. Februar in Peking stattfinden.

Vor Beginn: Nach dem Massenstart am 19. Dezember in Frankreich steht heute das zweite Rennen dieser Kategorie an, der heutige Massenstart in Antholz ist zudem der 15. von insgesamt 22 Wettbewerben der Damen in der laufenden Biathlon-Saison.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstarts der Damen in Antholz! Das Rennen startet um 15.15 Uhr.

© getty Denise Herrmann ist eine von drei deutschen Starterinnen beim Massenstart in Antholz.

Biathlon: Massenstart der Damen in Antholz heute im TV und Livestream

Im Free-TV sind heute ARD und Eurosport zuständig für die Übertragung des Massenstarts der Damen in Antholz.

Der Sportschau-Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders ist zudem kostenfrei verfügbar, im Gegensatz zum kostenpflichtigen Livestream von Eurosport.

DAZN-Kunden sehen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten als feste Kanäle auf der Plattform, womit der Massenstart der Damen in Antholz heute auch auf DAZN zu sehen ist. Jetzt anmelden!

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen