Biathlon, Übertragung: Einzel der Damen in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup in Antholz geht heute mit dem Einzelrennen der Damen in seine erste Runde. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Einzel der Damen in Antholz: Datum, Zeit, Ort, Infos

An diesem Wochenende steigt für die Biathlonelite die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Bis zum kommenden Sonntag, 23. Januar, geht es im italienischen Antholz in sechs Rennen - jeweils drei für Damen und Herren - um Weltcuppunkte. Am heutigen Freitag, 21. Januar, steht zum Auftakt der Einzelwettbewerb der Damen über 15 Kilometer an. Auf jede Biathletin warten vier Schießeinlagen (2 stehend und 2 liegend), für jeden Fehlschuss gibt es eine Strafminute.

Das heutige Rennen ist das zweite, und zugleich letzte, Einzel in dieser Saison. Das heißt, dass es heute nicht nur um den Sieg und die weiteren Platzierungen im Rennen geht, sondern auch um den Sieg in der Disziplinenwertung. Das erste Einzel in Östersund gewann Marketa Davidova (Tschechien) vor Lisa Theresa Hauser (Österreich) und Denise Herrmann. Die deutsche Biathletin dürfte sich demnach noch berechtige Hoffnungen auf den Einzel-Gesamtsieg machen, in Antholz wird sie aber nur beim Massenstart am kommenden Samstag starten.

Neben Herrmann gehören auch Vanessa Voigt, Franziska Hildebrand, Marion Wiesensarter, Janina Hettich, Anna Weidel und Sophia Schneider dem deutschen Damenaufgebot in Antholz an. Weiterhin nicht dabei ist Franziska Preuß.

Biathlon: Programm in Antholz im Überblick

Datum Uhrzeit Event Donnerstag, 20. Januar 14.15 Uhr Einzel Herren Freitag, 21. Januar 14.15 Uhr Damen Samstag, 22. Januar 12.50 Uhr Massenstart Herren Samstag, 22. Januar 15 Uhr Massenstart Damen Sonntag, 23. Januar 12.15 Uhr Staffel Herren Sonntag, 23. Januar 15.15 Uhr Staffel Damen

Biathlon, Übertragung: Einzel der Damen in Antholz heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Biathlon-Fans! Das Einzelrennen der Damen in Antholz wird heute live im TV und im Livestream übertragen.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist an diesem langen Biathlon-Wochenende die ARD für die Übertragungen aus Antholz im Free-TV verantwortlich. Heute geht es um 14.05 Uhr auf Das Erste mit Kommentator Wilfried Hark los - übrigens auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Zweiter Anbieter einer Live-Übertragung im Free-TV ist Eurosport. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 14.15 Uhr.

An dieser Stelle eine wichtige Information für alle DANZ-Kunden! Mit einem Abo können diese das komplette Programm von Eurosport ohne Extrakosten nutzen. Einfach den Eurosport-Channel öffnen und schon könnt Ihr auf DAZN das heutige Biathlonrennen der Damen sehen.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahr.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Damen in Antholz heute im Liveticker

Auch an diesem Wochenende versorgt SPOX alle Biathlon-Fans zu allen Rennen mit einem Liveticker - auch heute ist das die perfekte Alternative für alle, die sich das Rennen nicht live im TV oder im Livestream ansehen können.

Hier geht's zum Liveticker Einzel der Damen in Antholz.

