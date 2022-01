Die Damen eröffnen heute das Weltcup-Wochenende in Antholz mit einem Einzelrennen. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Bevor die Biathletinnen die Koffer für die bevorstehenden Olympischen Spiele packen, kämpfen sie in den nächsten Tagen in Antholz noch um Weltcuppunkte. Der Weltcup geht heute mit dem Einzelrennen los. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Biathlon: Einzelrennen der Damen in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am 4. Februar werden die Olympischen Spiele in Peking (China) eröffnet. Diesen Tag haben auch die Biathletinnen im Kalender rot markiert. Lange ist es nicht mehr bis zu diesem Tag. Lediglich eine Weltcupstation liegt noch dazwischen - nämlich die Südtiroler Gemeinde Antholz. Nach dem heutigen Einzelrennen geht es am Samstag weiter mit der Staffel, ehe am Sonntag mit dem Massenstart der Weltcup in Antholz beendet wird.

Vor Beginn: Um 14.15 Uhr geht das 15 Kilometer lange Rennen los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Einzelrennen der Damen in Antholz (Italien).

Biathlon: Einzelrennen der Damen in Antholz heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport zeigen das Einzelrennen der Damen live im Free-TV. Für die Übertragung im Livestream sind ebenfalls diese beiden Sender verantwortlich. Nachdem wegen der Kooperation mit Eurosport die beiden Eurosportsender auch bei DAZN angeboten werden, ist auch DAZN eine mögliche Anlaufstelle.

DAZN kostet Euch 14,99 Euro je Monat. Der Preis für das Jahresabo beträgt 149,99 Euro.

Biathlon: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen