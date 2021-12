Die 70. Auflage der Vierschanzentournee beginnt heute offiziell mit dem Qualifikationsspringen in Oberstdorf. Wo Ihr die Übertragung der Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Sichert Euch das DAZN-Abo und erlebt das Qualifikationsspringen von Oberstdorf heute live!

Tournee-Auftakt in Oberstdorf! Zum insgesamt 70. Mal beginnt am heutigen Tag für die Athleten die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Gestartet wird das Spektakel am heutigen Dienstag, den 28. Dezember, um 16.30 Uhr.

Bei der Vierschanzentournee spielt die Qualifikation für den 1. Durchgang eine wichtige Rolle. Anders als im regulären Weltcup wird der 1. Durchgang bei der Tournee nämlich in einem K.O.-Modus ausgetragen und die Qualifikation bestimmt dabei die Paarungen dieser Duelle. 25 Duelle wird es im 1. Durchgang geben und der Beste der Qualifikation wird gegen den Schlechtesten der Quali antreten, der Zweite der Qualifikation gegen den 49. und so weiter. Ein schlechtes Qualifikationsspringen heute kann also schwierige Paarung für den morgigen Tag bedeuten.

Einer der großen Favoriten heute - und auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee - ist sicherlich Karl Geiger. Der DSV-Athlet befindet sich aktuell souverän an der Spitze des Gesamtweltcups, zudem konnte Geiger in diesem Winter auch schon zwei Einzelspringen für sich entscheiden. Neben ihm zählen auch Ryoyu Kobayashi, Sieger der Tournee 2018/19, und Halvor Egner Granerud, der den Gesamtweltcup im letzten Jahr gewinnen konnte, zu den heutigen Favoriten.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

Die heutige Qualifikation in Oberstdorf könnt Ihr auf diversen Kanälen heute live und in voller Länge verfolgen. Das Angebot reicht dabei von der Übertragung im Free-TV, bis zur Ausstrahlung des Spektakels in diversen Livestreams.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr das heutige Qualifikationsspringen sowohl in der ARD als auch auf Eurosport. Im Ersten beginnt die Übertragung der Qualifikation heute um 16.20 Uhr. Tom Bartels ist dabei für den Kommentar des Spektakels zuständig.

Eurosport zeigt die Qualifikation heute schon ab 16.15 Uhr. Gerhard Leinauer ist dabei für den Sportsender als Kommentator im Einsatz.

© getty Karl Geiger gewann im letzten Jahr das Auftaktspringen in Oberstdorf. Kann er heute in der Qualifikation den Grundstein für einen erneuten Erfolg legen?

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Livestream

Wer das Spektakel heute lieber im Livestream verfolgen möchte, der ist bei DAZN bestens aufgehoben. Der Streamingdienst und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch erlaubt auf DAZN die Übertragung des Sportsenders zu sehen. Folglich seht Ihr bei DAZN heute die Übertragung ebenfalls live und vollumfänglich ab 16.15 Uhr.

Ihr benötigt ein Abonnement bei DAZN, um die heutige Qualifikation in Oberstdorf beim Streamingdienst zu sehen. Ein DAZN-Abo kostet monatlich 14,99 Euro, oder 149,99 Euro im Jahr. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr ebenfalls die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die großen US-Sportarten (NBA, NFL), Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Eurosport selbst bietet auch einen Livestream ihres gesamten Programms an. Diesen könnt Ihr mit dem Eurosport Player streamen, dessen Zugang ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Die ARD bietet ebenfalls einen Livestream ihres gesamten Programms an. Diesen seht Ihr kostenlos in der ARD-Mediathek oder auf der Sportschau-Website.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifikation in Oberstdorf

Qualifikation in Oberstdorf Datum: 28. Dezember

28. Dezember Beginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Oberstdorf im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Qualifikation in Oberstdorf heute im ausführlichen Liveticker. Mit dem diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spektakels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Skispringen: Der Gesamtweltcup in der Übersicht