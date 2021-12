Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ski alpin heute live: In Beaver Creek findet die Abfahrt der Herren statt. Wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Weiter geht es in Beaver Creek (Eagle County, Colorado, USA). Nachdem bei den Ski-alpin-Herren an den vergangenen beiden Tagen jeweils der Super-G als Disziplin ausgetragen wurde, steht nun die Abfahrt an.

Der Startschuss dazu fällt am heutigen Samstag, den 4. Dezember, um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vor Ort wird es dann 11 Uhr sein.

Die Abfahrt der Herren in Beaver Creek werdet Ihr heute auch live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Wie genau, darüber klären wir Euch im Folgenden auf.

© getty Beim Ski alpin geht es heute in Beaver Creek zur Sache.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute live im TV und Livestream

Angesichts der hierzulande späten Austragungszeit wegen der Zeitverschiebung wird es die Abfahrt nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen geben. In der ARD läuft stattdessen beispielsweise die Sportschau mit den Zusammenfassungen zu den Bundesliga-Spielen vom Samstagnachmittag.

Und dennoch werdet Ihr Euch die Abfahrt live im TV und Livestream anschauen können. Eurosport zeigt sie Euch auf Eurosport 2, das sich per se jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen befindet.

Solltet Ihr Kunden bei DAZN sein, könnt Ihr auch einfach auf den Streamingdienst ausweichen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, bietet auf seiner Plattform daher auch das Live-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 an. Übertragungsstart ist um 18.55 Uhr. Eurosport selbst bietet zudem auch den kostenpflichtigen Eurosport Player als Livestream-Möglichkeit an.

Bei DAZN seht Ihr abgesehen vom Wintersport noch viel mehr live. Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, sowie den internationalen Top-Ligen aus Spanien, Italien und Frankreich, Tennis, US-Sport mit der NBA, der NFL und der NHL, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA, Rugby - all das könnt Ihr unter anderem als DAZN-Mitglieder erleben.

Ihr habt noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen und wollt es tun? Lange braucht Ihr dafür nicht. Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro monatlich) und einem Jahresabo (149,99 Euro einmalig).

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker

Die Abfahrt der Herren in Beaver Creek lässt sich Eurerseits problemlos auch im Liveticker verfolgen, falls Ihr nicht dazu kommt, im TV oder Livestream einzuschalten. Dank der schriftlichen Updates, die Euch umgehend immer geliefert werden, verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22 im Überblick