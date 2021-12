Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im schwedischen Östersund findet heute die erste Verfolgung der Weltcup-Saison 2021/22 im Biathlon statt. Wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Verfolgung der Herren in Östersund: Datum, Zeit, Ort, Infos

Seit fast zwei Wochen befinden sich die besten Biathleten der Welt nunmehr im schwedischen Östersund um die ersten Weltcuprennen der Saison 2021/22 zu absolvieren. Am heutigen Sonntag, 5. Dezember, findet mit der Verfolgung der Herren über 12,5 Kilometer das letzte Rennen der ersten Weltcup-Station statt.

Als erster Biathlet geht heute Sebastian Samuelsson um 15.15 Uhr auf die Strecke. Der schwedische Lokalmatador schaffte sich die beste Ausgangsposition für die erste Verfolgung der noch jungen Saison durch den Sieg im Sprint am vergangenen Donnerstag. Samuelsson geht mit einem Vorsprung von 18 Sekunden auf Emilien Jacquelin (Frankreich) in das Rennen, in dem auf alle 60 qualifizierten Biathleten vier Schießeinlagen (jeweils zwei stehend und liegend) warten.

Als erster Deutscher nimmt Johannes Kühn 54,8 Sekunden nach Samuelsson als Sprint-12. die Verfolgung auf. Es folgen Benedikt Doll (14./+56,7), Roman Rees (18./+1:05,1), Philipp Horn (30./1:23,5), Philipp Nawrath (38./+1:18,0) und Erik Lesser (48./+1:57,1).

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Östersund heute live im TV und Livestream

Die Verfolgung der Herren in Östersund wird heute live im TV und im Livestream von mehreren Anbietern übertragen. In den folgenden Abschnitten gehen wir detailliert auf die einzelnen Übertragungen ein.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Östersund heute live im TV

Wer die Verfolgung der Herren live im Free-TV verfolgen möchte, der kann das heute bei der ARD und bei Eurosport tun. Das Erste beginnt die Liveübertragung mit Moderator Michael Antwerpes, Experte Arnd Peiffer und Kommentator Christian Dexne um 15.05 Uhr. Ebenfalls zu dieser Uhrzeit geht der Privatsender Eurosport live auf Sendung.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Östersund heute im Livestream

Sowohl bei der ARD als auch bei Eurosport könnt Ihr bei der Verfolgung der Herren heute auch im Livestream dabei sein. Der öffentliche-Sender bietet einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek sowie über die entsprechenden Apps auch auf verschieden Endgeräten abrufen.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport, der Eurosport Player.

Da Eurosport die Verfolgung der Herren live überträgt, können DAZN-Kunden das Rennen ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Der Grund: Wegen der Eurosport-DAZN-Kooperation sind die beiden Eurosportsender auch beim "Netflix des Sports" abrufbar.

Im Wintersportbereich hat DAZN deshalb neben Biathlon beispielsweise auch Skispringen, Ski alpin, Rennrodeln, die Nordische Kombination im Angebot. Doch damit nicht genug. Der Streamingdienst bietet zudem auch jede Menge Fußball, US-Sport, MMA, Tennis, Darts, Handball, Motorsport oder Radsport an.

Ein DAZN-Abonnement kosten entweder 14,99 Euro pro Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo).

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Östersund heute im Liveticker

Die Verfolgung der Herren in Östersund könnt Ihr heute auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. In diesem informieren wir Euch in kurzen Abständen über die aktuellen Wendungen des Wettkampfs.

Hier geht's zum Liveticker: Biathlon Verfolgung der Herren in Östersund.

Biathlon: Die Termine 2021/22 in der Übersicht