Die Männer bestreiten heute im Rahmen des Biathlon-Weltcups in Östersund einen Sprint. Das gesamte Rennen tickert SPOX für Euch mit.

Für den zweiten Weltcup der Biathlon-Saison bleiben die Athleten gleich in Östersund und bestreiten den zweiten Sprint innerhalb von fünf Tagen in der schwedischen Stadt. Schafft es diesmal ein Deutscher aufs Podest?

Biathlon: Sprint der Männer in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zu Beginn des Biathlon-Weltcups sind die Biathletinnen und Biathleten gleich doppelt in Östersund im Einsatz. Der erste der beiden Weltcups, der die Wettkämpfe in Kontiolahti ersetzt, ist bereits zu Ende. Mit dem heutigen Sprint wird das zweite Wochenende in Schweden eröffnet. Den Sprint am vergangenen Sonntag entschied Sebastian Samuelsson für sich. Philipp Nawrath war mit Platz sechs bester Deutscher.

Vor Beginn: Das zehn Kilometer lange Rennen beginnt um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Männer im schwedischen Östersund.

Biathlon: Sprint der Männer in Östersund heute im TV und Livestream

In der ARD und auf Eurosport 1 läuft der Wettkampf heute live im Free-TV. Beide Sender bieten parallel dazu jeweils auch einen Livestream an.

Biathlon: Der Stand im Männer-Weltcup