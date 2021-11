Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Einzelrennen geht es heute weiter mit dem Sprint der Damen und Herren im schwedischen Östersund! Wie Ihr Biathlon heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Heute stehen der Sprint der Damen und Herren an. Zur Übertragung heute live im TV und im Livestream sowie dem Liveticker findet Ihr hier alle Informationen.

© getty Johannes Thingnes aus Norwegen ist der Gesamtsieger der vergangenen drei Biathlon-Weltcups.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live - Der Zeitplan in Schweden

Zum Saisonstart gibt es direkt eine Besonderheit der Biathlon-Saison: Die Biathleten und Biathletinnen sind an zwei Wochenenden im schwedischen Östersund, wo sie unter anderem zweimal den Sprint durchführen.

Datum Uhrzeit Wettkampf Samstag, 27. November 11.45 Uhr Damen Einzelrennen 15 Kilometer Samstag, 27. November 15.00 Uhr Herren Männer Einzelrennen 20 Kilometer Sonntag, 28. November 11.00 Uhr Damen Sprint 7,5 Kilometer Sonntag, 28. November 13.45 Uhr Herren Sprint 10 Kilometer Donnerstag, 2. Dezember 13.45 Uhr Damen Sprint 7,5 Kilometer Donnerstag, 2. Dezember 16.30 Uhr Herren Sprint 10 Kilometer Samstag, 4. Dezember 13.00 Uhr Damen Verfolgung 10 Kilometer Samstag, 4. Dezember 15.10 Uhr Herren Staffel 4 x 7,5 Kilometer Sonntag, 5. Dezember 12.35 Uhr Damen Staffel 4 x 6 Kilometer Sonntag, 5. Dezember 15.15 Uhr Herren Verfolgung 12,5 Kilometer

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live im TV und Livestream

Der Sprint der Damen und Herren wird heute jeweils live vom ZDF im Free-TV übertragen, die Livebilder könnt Ihr außerdem im kostenlosen Livestream der Sportschau verfolgen.

Zudem werden die Wettkämpfe auch auf Eurosport frei empfänglich zu sehen sein, nur der passende Livestream des Sportsenders ist kostenpflichtig. Das gilt jedoch nicht für DAZN-Kunden: Mit einem Abonnement des Streamingdienstes könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten rund um die Uhr verfolgen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten die SPOX-Liveticker euch die perfekte Alternative!

Hier entlang zum Liveticker des Sprints der Damen.

Hier zum Liveticker des Sprints der Herren.

Biathlon: Der Wettkampfkalender der Saison 2021/22

Der Biathlon-Weltcup macht in dieser Saison zwei Stopps in Deutschland, in Oberhof und Ruhpolding.