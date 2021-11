Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Damen in Lech heute live im TV, Livestream und Liveticker

Früh in der Ski-Saison kommt es zum ersten Parallelwettbewerb. Heute sind die Damen in Lech im Parallelslalom gefragt. Wir zeigen Euch, wer den Wettbewerb in Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker anbietet.

Rund drei Wochen nach dem Start der Ski-Saison 2021/22 in Sölden steht am heutigen Samstag, den 13. November, bereits der erste Parallelwettbewerb an. In der österreichischen Gemeinde Lech sind die Skirennfahrerinnen im ersten und einzigen Parallelslalom der Saison gefragt.

Die Qualifikation geht um 10 Uhr los. Das Finale steigt dann um 17 Uhr.

Morgen sind dann die Herren auf derselben Piste um 16 Uhr an der Reihe.

© getty Mikaela Shiffrin triumphierte beim Saisonauftakt in Sölden.

Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Damen in Lech heute live im TV und Livestream

Den Wettbewerb in Lech übertragen heute gleich mehrere Anbieter. Im Free-TV seht Ihr lediglich bei Eurosport 1 den finalen Durchgang. Um 16.50 Uhr geht die Übertragung los.

Eurosport bietet das Rennen zudem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Diesen können auch DAZN-Kunden nutzen, ohne dafür etwas extra zu bezahlen. Der Grund: Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport haben alle DAZN-Abonnenten Zugriff auf die beiden Eurosportsender.

Zwar nicht im frei empfangbaren Fernsehen, dafür aber im Livestream hat auch das ZDF den Weltcup in Lech im Angebot. Die Übertragung dafür läuft ab 16.55 Uhr. Michael Pfeffer wird in Lech am Arlberg als Reporter eingesetzt.

Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker

Auch SPOX bietet eine Möglichkeit an, den Parallelslalom live zu verfolgen - nämlich im ausführlichen Liveticker. Damit wisst Ihr stets über das Geschehen auf der Piste Bescheid.

Hier geht's zum Liveticker: Parallelslalom der Damen in Lech.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Damen

Mikaela Shiffrin gewann den Riesenslalom-Auftakt in Sölden - für die US-Amerikanerin der 70. Weltcup-Sieg - und führt den Weltcup dementsprechend mit 100 Punkten an. Lara Gut-Behrami ist Zweite, die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova Dritte.