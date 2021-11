In Lech (Österreich) findet heute der Parallelslalom der Herren statt. SPOX bietet Euch den Ski-alpin-Wettbewerb im Liveticker an.

Nachdem gestern die Damen ihren Parallelslalom in Lech absolvierten, sind heute die Herren an der Reihe. Wer gewinn den zweiten Weltcup der Saison? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Ski alpin: Parallelslalom der Herren in Lech heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Lech ist erst die zweite Station der noch jungen Ski-Saison. Beim Auftakt in Sölden triumphierte vor drei Wochen der Schweizer Marco Odermatt. Heute wird nun der erste und einzige Parallelwettbewerb der Saison bestritten. Die Damen waren gestern auf derselben Piste ebenfalls bereits im Parallelslalom unterwegs.

Vor Beginn: Der Finallauf am Arlberg geht um 16 Uhr los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Parallelslalom der Herren in Lech (Österreich).

Ski alpin: Parallelslalom der Herren in Lech heute im TV und Livestream

Das ZDF zeigt den Parallelslalom der Herren im kostenlosen Livestream. Darüber hinaus bietet Eurosport das Event im Free-TV auf Eurosport 1 an. Der Sportsender hat wie das ZDF auch einen Livestream im Angebot. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Außer Ihr seid DAZN-Kunden, dann habt Ihr nämlich bereits Zugriff auf die beiden Eurosportsender. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die Eurosport 1 und Eurosport 2 für DAZN-Kunden freischaltet.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Das Abo ist zudem monatlich kündbar.

Ski alpin: Weltcupstand bei den Herren