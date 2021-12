Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon findet am heutigen Donnerstag in Östersund sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der Sprint statt. Wie Ihr sie jeweils live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nach dem Start der Wintersport-Saison 2021/22 geht es beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund langsam aber sicher auf die Zielgerade zu. Vier Rennen haben seit dem vergangenen Samstag bereits stattgefunden, innerhalb von drei Tagen - bis zum Sonntag, den 5. Dezember - stehen jetzt die restlichen sechs aus.

Weiter geht es nach der kleinen Pause am heutigen Donnerstag, den 2. Dezember mit den Sprints bei den Damen und bei den Herren.

Um 13.45 Uhr sind zunächst die Frauen an der Reihe, sie werden dann 7,5 Kilometer vor sich haben. Die Männer starten um 16.30 Uhr und müssen zehn Kilometer abspulen.

Lassen sich die beiden Rennen denn überhaupt auch live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt hier nun auf.

© getty In Östersund geht es beim Biathlon seit dem 27. November zur Sache.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live im TV und Livestream

Dass Wintersport im Fernsehen übertragen wird, hat ja mittlerweile schon Tradition - gemeint natürlich: das Free-TV. So ist es auch in der Saison 2021/22 wieder. Den Biathlon-Weltcup mit den beiden Sprintrennen könnt Ihr heute sogar auf gleich mehreren Sendern verfolgen.

Da wäre zum einen die ARD, die sowohl am früheren als auch am späteren Nachmittag live auf Sendung geht. Was sich in Östersund tut, könnt Ihr dann auch problemlos im Livestream verfolgen, den Das Erste bei sich online parat hat.

Ebenso wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen Biathlon heute ausstrahlt, lässt er sich auch im Privatfernsehen bei Eurosport live ansehen. Aufrufen müsst Ihr hierfür Eurosport1. Kostenpflichtig ist bei Eurosport dagegen die Livestream-Variante des Live-Programms.

Dieser lässt sich dafür aber immerhin über verschiedene Wege nutzen - über den kostenpflichtigen Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder aber DAZN, das mit Eurosport kooperiert und daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform besitzt.

Bei dem Streamingdienst seht Ihr zudem auch jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League oder den internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Ebenso zeigt DAZN Tennis, Boxen, Motorsport, Darts, MMA und noch mehr Live-Sport.

Ein Monatsabo, das sich jederzeit wieder beenden lässt, kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Solltet Ihr Euch schon sicher sein, dass Ihr DAZN mindestens ein Jahr lang nutzen möchtet, sei Euch zu einem Jahresabo geraten. Damit spart Ihr nämlich 29,89 Euro, wenn Ihr mal die monatlichen Beiträge des Monatsabos auf zwölf Monate hochrechnet.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute im Liveticker

Ihr könnt heute nicht live im TV oder Livestream einschalten, wollt aber trotzdem gerne alles mitbekommen? Kein Problem! Denn hier bei SPOX sind bereits Liveticker eingerichtet, die Euch zum Sprint der Damen und der Herren auf dem Laufenden halten werden.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan in Östersund