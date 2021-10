Ski alpin: Riesenslalom der Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine neue Wintersport-Saison steht vor der Tür. Beim Ski alpin steht heute der Riesenslalom der Damen auf dem Programm. Wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst? Hier erfahrt Ihr es.

Die kalte Jahreszeit macht sich allmählich bemerkbar. Bedeutet auch: Im Wintersport geht es wieder zur Sache. Bevor natürlich vor allem im Dezember, Januar und Februar reichlich Wettkämpfe ausgetragen werden, beginnt jetzt bereits die neue Ski-alpin-Saison.

Los geht es dieses Wochenende im österreichischen Sölden mit dem Riesenslalom - am heutigen Samstag, den 23. Oktober bei den Damen, morgen dann bei den Herren. Los geht es heute mit dem ersten Lauf um 10 Uhr. Der zweite findet dann ab 13.15 Uhr statt.

Ski Alpin - Riesenslalom der Damen in Sölden: Datum, Termine, Infos

Wettbewerb: Weltcup

Weltcup Saison: 2021/22

2021/22 Runde: 1. Rennen (Saisonauftakt)

1. Rennen (Saisonauftakt) Datum: 23. Oktober 2021 (Damen)

23. Oktober 2021 (Damen) Start 1. Durchgang: 10 Uhr

10 Uhr Start 2. Durchgang: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Austragungsort: Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich)

Ski alpin: Riesenslalom der Damen heute live im TV und Livestream

Der Riesenslalom der Damen wird sich heute problemlos im TV und Livestream verfolgen lassen. Euch stehen nämlich gleich mehrere Sender zur Verfügung, auf die Ihr zurückgreifen könnt.

Den ersten Lauf seht Ihr einerseits im Livestream bei der ARD, eine TV-Übertragung gibt es erst zum zweiten Durchgang. Zudem könnt Ihr am Morgen bei Eurosport 1 einschalten, was ebenso bedeutet: Im Livestream könnt Ihr Euch abgesehen von der ARD-Sportschau auch bei DAZN reinklicken.

Auf Eurosport 1 - sowie dann auch bei DAZN - seht Ihr ebenso den zweiten Durchgang. Wie erwähnt, schaltet sich dann auch die ARD mit ihrem TV-Programm am Nachmittag ein. An Optionen mangelt es dementsprechend keineswegs.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen heute im Liveticker

Zumal da dann ja auch noch SPOX wäre. Hier bekommt Ihr den Riesenslalom zwar nicht zu sehen, jedoch erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen in schriftlicher Form per Liveticker. Auch so verpasst Ihr nichts.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Der Rennplan

Datum Rennen Uhrzeit Samstag, 23. Oktober 1. Lauf RTL Damen 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Damen 13.15 - 14.15 Uhr Sonntag, 24. Oktober 1. Lauf RTL Herren 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Herren 13.30 - 14.30 Uhr

