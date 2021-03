Biathlon heute live: Sprint der Damen und Herren in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Im tschechischen Nove Mesto stehen heute zwei Biathlon-Wettbewerb auf dem Plan. Die Damen und die Herren absolvieren heute den Sprint. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Rennen im TV und Livestream sehen könnt.

Biathlon heute live: Wann findet der Sprint der Damen und Herren in Nove Mesto statt?

Der Sprint der Damen beginnt um 11 Uhr, der Sprint der Herren um 15.40 Uhr.

Als Austragungsort dient das tschechische Örtchen Nove Mestro. Der Weltverband IBU geriet zuletzt stark in die Kritik. In Tschechien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weltweit derzeit mit 780 am höchsten. Das Land gilt als "Virusvarianten-Gebiet".

Biathlon heute live: Sprint der Damen und Herren in Nove Mesto im TV und Livestream

Sowohl das ZDF als auch Eurosport übertragen das Event aus Tschechien. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Vorberichterstattung um 10.50 Uhr und 15.40 Uhr. Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Livestream. Alexander Ruda begrüßt Euch im ZDF als Moderator. Als Experte ist Sven Fischer im Einsatz, Reporter sind Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr die Biahtlon-Wettbewerbe auch auf DAZN sehen - und das ohne Extrakosten! Auf DAZN habt Ihr kostenfreien Zugang zu den Eurosport-Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2.

DAZN selbst hat das Beste vom Besten zu bieten. Wer Spiele der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga oder Primera Division sehen möchte, ist beim "Netflix des Sports" genau richtig. Aber auch viele weitere Sportarten werden auf DAZN angeboten. Darunter auch die US-Sportligen (NFL, NHL, MLB, NBA), Darts, Tennis, Handball, UFC, Boxen und vieles mehr.

Das Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro oder im Jahresabo 119,99 Euro. Davor kann das Angebot im Rahmen eines kostenlosen Probemonats getestet werden.

Biathlon heute live: Sprint der Damen und Herren in Nove Mesto im Liveticker

Sowohl den Sprint der Damen als auch der Sprint der Herren wird von SPOX im Liveticker begleitet.

Biathlon heute live: DSV-Aufgebot der Damen und Herren

Jeweils sechs Frauen und sechs Männer wurden für den Weltcup in Nove Mesto nominiert.

Frauen: Maren Hammerschmidt (Winterberg), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode)

Herren: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)

Biathlon: Die Sprintwertung der Damen und Herren

So sehen die Wertungen im Sprint aus:

Damen:

Platz Name Nation Punkte 1 Tiril Eckhoff Norwegen 328 2 Marte Olsbu Roeiseland Norwegen 300 3 Hanna Oelberg Schweden 291 4 Anais Chevalier-Bouchet Frankreich 244 5 Franziska Preuß Deutschland 233

Herren: