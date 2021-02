Ski alpin WM: Teamwettbewerb heute im Liveticker

Bei der Ski-Alpin-WM steht heute der Teamwettbewerb an. Wo landet die deutsche Mannschaft? Hier könnt Ihr den Wettbewerb im Liveticker verfolgen.

Als FavoritInnen geht natürlich Österreich in den Wettkampf. Im Medaillenspiegel liegt die Alpenrepublik derzeit mit drei Goldmedaillen auf Rang eins. Doch auch die Schweiz kann sich Chancen auf den Sieg ausrechnen.

Wie läuft der Teamwettbewerb ab? Wir verraten es Euch: Jede Mannschaft geht mit einem Team aus sechs Läuferinnen und Läufern an den Start. Die Teams treten in mehreren Runden aus jeweils vier Duellen gegeneinander an. In jeder Runde sind zwei Herren und zwei Frauen im Einsatz. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, das Team mit mehr Punkten kommt eine Runde weiter. Was passiert bei einem Unentschieden? Dann entscheidet die Summe aus der schnellsten Herren- und der schnellsten Frauenzeit über das Weiterkommen.

Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wettbewerb bei der Ski-Alpin-Weltmeisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo. Der Teamwettbewerb soll um 12.15 Uhr beginnen.

Ski-alpin-WM: Teamwettbewerb heute live im TV und Livestream

Der Teamwettbewerb wird heute live im Free-TV übertragen. Das ZDF berichtet live von dem Event. Folgendes Team schickt der öffentlich-rechtliche Sender dabei ins Rennen:

Moderation: Katja Streso

Katja Streso Experte: Marco Büchel

Marco Büchel Kommentatoren: Aris Donzelli, Michael Pfeffer

Doch das ZDF überträgt den Wettbewerb nicht exklusiv. Auch Eurosport sowie DAZN - dank des Eurosport-Channels - zeigen das Event live und in voller Länge. Auf dem Eurosport-Channel laufen bei DAZN die Sender Eurosport1 und Eurosport2, aktuell laufen dort beispielsweise die Biathlon-WM sowie die Australian Open.

© getty Heute steht der Mannschaftswettbewerb bei der Alpinen Ski-WM auf dem Programm.

Ski alpin: Der Medaillenspiegel der WM