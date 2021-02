Ski alpin WM: Die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker

Bei den Ski-alpin-Damen steht heute die WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf dem Terminplan. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski-alpin-WM: Die Abfahrt der Frauen heute im Liveticker: Vor Beginn

Aus der Sicht des deutschen Skiverbandes ruhen die Hoffnungen auf Kira Weidle. Die Abfahrts-Spezialistin, die im Super-G am vergangenen Donnerstag 19. wurde, hat einige gute Erinnerungen an die Strecke. "Ich mag Cortina sehr, die Strecke, das ganze Essen dort, das Flair, die Umgebung, die Landschaft, die Piste, den Schnee. Zwar konnte ich in Cortina noch keinen Podestplatz einfahren, aber schon einige Top-Ten-Platzierungen", sagte sie nach der Anreise.

Los gehen soll es heute um etwa 11 Uhr. Gefahren wird im italienischen Skiort Cortina d'Ampezzo in den dolomitischen Alpen.

Herzlich willkommen bei der WM in Cortina d'Ampezzo zur Abfahrt der Damen.

Die alpine Ski-WM live im TV und Livestream

Die ARD überträgt die WM-Abfahrt heute live und in voller Länge im Free-TV. Ebenso könnt Ihr den Speedbewerb auch im kostenlosen Livestream des Senders sehen.

Ski-alpin-WM: Der Terminplan im Überblick