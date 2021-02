Carl und Krehl im Teamsprint WM-Neunte - Schwedinnen und Norweger siegen

Die deutschen Langläuferinnen Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sofie Krehl (Oberstdorf) haben bei der Nordischen Ski-WM den erhofften Achtungserfolg im Teamsprint verpasst.

Im Finale von Oberstdorf landete das deutsche Duo nach einem frühen Stolperer von Krehl abgeschlagen auf dem neunten und vorletzten Platz. Das Männer-Duo Janosch Brugger und Sebastian Eisenlauer hatte nach großem Pech das Finale verpasst.

Gold ging an Schweden mit Einzelsprint-Weltmeisterin Jonna Sundling und Maja Dahlqvist vor den Schweizerinnen Nadine Fähndrich und Laurien van der Graff, Bronze ging an die Sloweninnen Anamarija Lampic und Eva Urevc. Bei den Männern sicherte sich Norwegens Sprint-Weltmeister Johannes Hösflot Kläbo an der Seite von Erik Valnes sein insgesamt fünftes WM-Gold vor den Finnen Ristomakki Hakola und Jona Mäki sowie den Russen Alexander Bolschunow und Gleb Retiwich.

Im Halbfinale war Brugger (Schluchsee) weit zurückgefallen, nachdem er bei einer leichten Kollision mit dem Österreicher Mika Vermeulen einen Ski verloren hatte. Das DSV-Duo kämpfte sich zwar noch einmal heran, verpasste aber mit Platz sechs den nötigen vierten Rang deutlich. Auch über die Zeitregel reichte es nicht für das Finale, da das erste Halbfinale deutlich schneller war.