Skiflug-Weltmeister Karl Geiger positiv auf Corona getestet

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für die Tournee-Generalprobe am Wochenende in Engelberg in der Schweiz aus. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mit. Geiger zeige keinerlei Symptome und habe sich bereits in Quarantäne begeben. Alle anderen Team-Mitglieder wurden mehrfach negativ getestet.

Geiger sagte: "Mir geht es gut, ich habe keine Symptome. Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren." Der 27-Jährige war am Montag erstmals Vater geworden und hatte zuvor am Wochenende bei der Flugshow im slowenischen Planica Gold im Einzel und Silber mit dem DSV-Team gewonnen. Für Geiger war es bis dahin noch eine "perfekte Woche".

Bundestrainer Stefan Horngacher muss damit in der Schweiz auf einen seiner beiden Topspringer verzichten. Angeführt wird seine Mannschaft von Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler. Der Siegsdorfer hatte in Planica Bronze im Einzel und Silber mit der Mannschaft gewonnen. Im Gesamtweltcup ist er als Zweiter hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud bester deutscher Springer. Geiger belegt hier den sechsten Rang.

Für Karl Geiger ist die Coronapause ein Rückschlag in seiner Vorbereitung auf die Vierschanzentournee in Deutschland (Oberstdorf/Garmisch-Partenkirchen) und Österreich (Innsbruck/Bischofshofen). Dort wollte der Jungvater einen erneuten Angriff auf den Gesamtsieg starten. Im vergangenen Jahr war er beim Highlight über den Jahreswechsel Dritter hinter dem Polen Dawid Kubacki und dem Norweger Marius Lindvik geworden. Dabei wurde er in drei Springen Zweiter, Platz acht in Innsbruck hatte ihn um den möglichen Triumph gebracht.

Horngacher nominierte für Engelberg folgende Mannschaft: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Severin Freund (Rastbüchl), Martin Hamann (Aue), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf) und David Siegel (Baiersbronn).