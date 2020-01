Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck heute live im TV und Livestream

In Innsbruck steht heute der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee an. Wie Ihr das Springen am Bergisel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Sichere Dir den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Vierschanzentournee live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vierschanzentournee: Wann und wo findet das Springen statt?

Das dritte Springen der Vierschanzentournee findet traditionell am Innsbrucker Bergisel statt. Den Schanzenrekord hält Michael Hayböck mit 138 Metern.

Am heutigen Samstag, den 4. Januar, beginnt der erste Durchgang des Wettbewerbs um 14 Uhr.

Vierschanzentournee, Innsbruck: Das Springen heute live im TV und Livestream

Gleich zwei Sender zeigen die Vierschanzentournee im Free-TV. Das ZDF beginnt mit der Berichterstattung etwa 20 Minuten vor Anfang des ersten Durchgangs. Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer begleiten Euch im öffentlich-rechtlichen Programm durch das Springen. Die Übertragung gibt es zudem auch als Livestream.

Auch Eurosport zeigt das Springen in Innsbruck. Ab 13.30 Uhr beginnt die Übertragung, die Ihr übrigens auch im Eurosport-Channel auf DAZN sehen könnt. Beim Streamingdienst seht Ihr neben der Vierschanzentournee unter anderem auch alle Freitagsspiele der Bundesliga, über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, die komplette Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1, sowie die vier großen US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB. Ebenfalls auf DAZN sind Top-Events aus Tennis, Boxen, UFC, Hockey, Rugby und Wintersport.

Der erste Monat auf DAZN ist kostenlos. Im Anschluss kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat, bzw. 119,99 Euro im Jahr. Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

© getty

Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck im LIVE-TICKER

Das Springen am Bergisel könnt Ihr auch im Liveticker verfolgen. SPOX hält Euch über den Ausgang des dritten Springens der Vierschanzentournee auf dem Laufenden.

© getty

Innsbruck: Die Duelle der Deutschen

Alle sechs deutschen Springer haben sich für das Springen in Innsbruck qualifiziert. In der ersten Runde kommt es zu einem deutsch-deutschen Duell.

Die Duelle der deutschen Springer im ersten Durchgang:

Springer 1 Springer 2 Karl Geiger (Oberstdorf/3.) Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48.) Stephan Leyhe (Willingen/10.) Clemens Leitner (Österreich/41.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) Maciej Kot (Polen/39.) Constantin Schmid (Oberaudorf/15.) Stefan Huber (Österreich/36.) Pius Paschke (Kiefersfelden/25.) Antti Aalto (Finnland/26.)

Der Führende der Tourneewertung, der Japaner Ryoyu Kobayashi, tritt gegen den Österreicher Markus Schiffner an. Der Wertungsdritte Dawid Kubacki aus Polen springt gegen Daniel Huber aus Österreich. Der norwegische Sieger von Garmisch-Partenkirchen, Marius Lindvik, konnte die Qualifikation in Innsbruck gewinnen und tritt im ersten Durchgang gegen den Tschechen Viktor Polasek an.

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand nach 2 von 4 Springen

Zur Halbzeit der Tournee liegt Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi vorne. Auch Karl Geiger, Dawid Kubacki und Marius Lindvik dürfen sich Hoffnungen auf den Tourneeerfolg machen.