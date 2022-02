Im Hauptkampf von UFC 271 treten Israel Adesanya und Robert Whittaker ein zweites Mal gegeneinander um den Titel im Mittelgewicht an. Wie Ihr das Event heute live im TV und Livestream schauen könnt, bringt Euch SPOX näher bei.

Jetzt DAZN abonnieren, um Israel Adesanya gegen Robert Whittaker im Rahmen von UFC 271 live zu verfolgen!

UFC 271, Übertragung: Adesanya vs. Whittaker 2 - Wann und wo?

In der Nacht auf Sonntag, den 13. Februar, geht es in der UFC wieder mal so richtig zur Sache, wenn UFC 271 ansteht. Wie üblich beginnt die Maincard, die aus fünf Kämpfen besteht, um 4 Uhr deutscher Zeit. Die Fights werden im Toyota Center in Houston, Texas, ausgetragen.

Im letzten Kampf der Nacht, also im Hauptkampf, stehen sich bereits zum zweiten Mal der Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya und der ehemalige Titelträger Robert Whittaker gegenüber.

Bei UFC 243 trafen die beiden schon mal aufeinander. Damals war die Ausgangslage jedoch eine andere, Whittaker war nämlich noch Champion im Mittelgewicht und Adesanya war der Herausforderer bzw. Interims-Champion. Adesanya besiegte den Australier in der 2. Runde per Knockout und verteidigte seinen Titel bereits dreimal.

UFC 271, Übertragung: Adesanya vs. Whittaker 2 - Die Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Mittelgewicht Israel Adesanya (c) Robert Whittaker Schwergewicht Derrick Lewis Tai Tuivasa Mittelgewicht Jared Cannonier Derek Brunson Bantamgewicht Kyler Phillips Marcelo Rojo Leichtgewicht Bobby Green Nasrat Haqparast

© getty Israel Adesanya bezwang Whittaker im ersten Kampf per Knockout.

UFC 271, Übertragung: Adesanya vs. Whittaker 2 heute live im TV und Livestream

Wer die Kämpfe von UFC 271 heute Nacht live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte für das MMA-Spektakel. Um 4 Uhr geht die Übertragung los. Zudem wird neben der deutschen Übertragung auch eine englischsprachige Option mit den originalen Kommentatoren aus den Vereinigten Staaten angeboten.

Ihr liebt Sport? Dann ist DAZN genau der richtige Streamingdienst für Euch. MMA-Maincards bilden nämlich nur einen kleinen Bruchteil des vielfältigen DAZN-Repertoires. Unter anderem hat das "Netflix des Sports" auch Fußball in Form von Spielen aus der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division oder Nations League im Angebot. Außerdem werden auch die US-Sportarten (NBA und NFL), Handball, die Olympischen Spiele, Tennis, Motorsport, Radsport und noch mehr auf der Plattform angeboten.

Seit dem 1. Februar beträgt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

UFC 271, Übertragung: Adesanya vs. Whittaker 2 heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UFC: Alle Champions im Überblick © getty 1/24 Bei UFC 268 trafen in der Nacht auf Sonntag Weltergewichts-Champion Kamaru Usman (r.) und Colby Covington aufeinander. Der Champ verteidigte seinen Gürtel. SPOX zeigt alle aktuellen Champions in den offiziellen Gewichtsklassen der UFC. © getty 2/24 Papiergewicht (bis 52,2 kg): ROSE NAMAJUNAS (11-4-0) - Champion seit April 2021 © getty 3/24 Namajunas holte sich den Gürtel zum zweiten Mal durch einen Sieg über die Chinesin Zhang Weili bei UFC 261. Zuvor hatte sie ihn von November 2017 bis Mai 2019 getragen, © getty 4/24 Fliegengewicht (bis 56,7 kg): VALENTINA SHEVCHENKO (22-3-0) - Champion seit Dezember 2018 © getty 5/24 Shevchenko hat ihren Titel mittlerweile schon fünf Mal verteidigt, darunter gegen Jessica Andrade und Lauren Murphy. Die 33-Jährige kommt aus Kirgisistan und hat seit September 2017 nicht mehr verloren. © getty 6/24 Bantamgewicht (bis 61,2 kg): AMANDA NUNES (21-4-0) - Champion seit Juli 2016 © getty 7/24 Federgewicht (bis 65,8 kg): AMANDA NUNES (21-4) - Champion seit Dezember 2018 © getty 8/24 Die Brasilianerin dominiert die höheren Gewichtsklassen bei den Damen und holte sich 2018 noch einen zweiten Gürtel. Siege gegen Ronda Rousey, Shevchenko, Cris Cyborg, ... ihr gehen so langsam die Gegnerinnen aus. © getty 9/24 Fliegengewicht (bis 56,7 kg): BRANDON MORENO (19-5-2) - Champion seit Juni 2021 © getty 10/24 Holte sich den Titel gegen Deiveson Figueiredo bei UFC 263. Er ist der erste Mexikaner überhaupt, der einen UFC-Gürtel hält. © getty 11/24 Bantamgewicht (bis 61,2 kg): ALJAMAIN STERLING (20-3-0) - Champion seit März 2021 © getty 12/24 Der Jamaikaner bekam den Gürtel, weil Gegner Petr Yan nach einem unerlaubten Knietreffer disqualifiziert wurde. Ein Rückkampf würde sich deshalb durchaus anbieten. © getty 13/24 Federgewicht (bis 65,8 kg): ALEXANDER VOLKANOVSKI (23-1-0) - Champions seit Dezember 2019 © getty 14/24 Seit 2013 ungeschlagen, holte sich den Gürtel gegen Max Holloway und verteidigte ihn bislang zweimal. Musste aber in seinen letzten vier Fights jeweils über die volle Distanz gehen. © imago images 15/24 Leichtgewicht (bis 70,3 kg): CHARLES OLIVEIRA (31-8-0) - Champions seit Mai 2021 © getty 16/24 Nach dem Rücktritt von Khabib Nurmagomedov trat Oliveira gegen Michael Chandler um den vakanten Gürtel an - mit seinem Sieg hatten nicht viele gerechnet. Nächster Gegner könnte Dustin Poirier werden. © getty 17/24 Weltergewicht (bis 77,1 kg): KAMARU USMAN (19-1-0) - Champion seit März 2019 © getty 18/24 Seit 2013 ist der Nigerianer unbesiegt, viermal hat er bislang seinen Titel verteidigt. Dabei gewann er gleich zweimal vorzeitig gegen Jorge Masvidal. Für viele Pound-for-Pound der beste Kämpfer in der UFC. © getty 19/24 Mittelgewicht (bis 83,9 kg): ISRAEL ADESANYA (20-1-0) - Champion seit Oktober 2019 © getty 20/24 In seiner Gewichtsklasse war Adesanya zuletzt unangreifbar. Seine einzige Niederlage holte er sich gegen Jan Blachowicz, als er eine Gewichtsklasse aufstieg, um einen weiteren Gürtel anzugreifen. © imago images 21/24 Halbschwergewicht (bis 93 kg): GLOVER TEIXEIRA (33-7-0) - Champion seit Oktober 2021 © getty 22/24 Mit 42 Jahren krönte sich der Brasilianer gegen den Polen Jan Blachowicz sensationell noch einmal zum Champion, in Runde zwei zwang er Blachowicz zur Aufgabe. Er ist der zweitälteste Champion der UFC-Geschichte. © getty 23/24 Schwergewicht (bis 120,2 kg): FRANCIS NGANNOU (16-3-0) - Champion seit März 2021 © getty 24/24 Der Kameruner holte sich den Titel mit einem krachenden Knockout von Stipe Miocic in der zweiten Runde. Immerhin: Die vier Kämpfe davor beendete Ngannou jeweils schon in der ersten Runde.

UFC 271, Übertragung: Adesanya vs. Whittaker 2 heute live im TV und Livestream - Head to Head