Showdown in der UFC! Im Rahmen des Großevents UFC 269 kämpfen Charles Oliveira und Dustin Poirier um den Titel im Leichtgewicht. Wir tickern den Kampf für Euch live mit.

Leichtgewichtschampion Charles Oliveira verteidigt zum ersten Mal seinen UFC-Titel. Sein Gegner ist Dustin Poirier, der ebenfalls bereits Interimschampion in derselben Gewichtsklasse war und zuletzt zwei Mal Conor McGregor bezwingen konnte. Wir tickern das Spektakel live mit.

UFC: Oliveira vs. Poirier heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Brasilianer Charles Oliveira, der seinen zehnten Sieg in Folge im Visier hat, hat bei seiner ersten Titelverteidigung direkt einen harten Brocken vor sich. Dustin Poirier war selbst bereits Champion, auch wenn es "nur" der Interimstitel im Leichtgewicht war. Nach zwei Siegen in Folge gegen Conor McGregor geht der Herausforderer ebenfalls mit besonders viel Selbstvertrauen in den Kampf.

Vor Beginn: Das Spektakel findet in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada (USA), statt. Die Maincard geht um 4 Uhr deutscher Zeit los. Oliveira gegen Poirier wird daher nicht vor 6 Uhr losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu UFC 269. Im Hauptkampf um den Leichtgewichtstitel kämpfen der amtierende Titelträger Charles Oliveira und der Herausforderer sowie ehemalige Interimschampion Dustin Poirier.

UFC: Oliveira vs. Poirier heute im TV und Livestream

Bei DAZN liegen die Übertragungsrechte für die UFC. Wer UFC 269 also live verfolgen möchte, benötigt Zugang zum Streamingdienst. Um 4 Uhr geht die Übertragung der Maincard los. DAZN bietet wie üblich an, das Spektakel mit den originalen englischen Kommentatoren oder mit deutschen Kommentatoren zu verfolgen.

Das für die Kämpfe benötigte Abonnement kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

UFC 269: Die Kämpfe der Main Card im Überblick