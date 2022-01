Bei UFC 270 kommt es gleich zu zwei Titelkämpfen - unter anderem im Schwergewicht zwischen Francis Ngannou und Cyril Gane. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC 270, Ngannou vs. Gane: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Das Jahr 2022 hält in der Nacht auf kommenden Sonntag, 23. Januar, deutscher Zeit den ersten Leckerbissen parat. Bei UFC 270 wird gleich in zwei Gewichtsklassen um den Titel gekämpft. Das Event findet im Hona Center in Anaheim (USA) statt.

Im Hauptkampf stehen sich Titelverteidiger Francis Ngannou und Cyril Gane im Duell um den Schwergewichtstitel gegenüber. Darüber hinaus stehen sich auch Brandon Moreno und sein Herausforderer Deiveson Figueiredo im Fliegengewicht gegenüber - auch in diesem Fight geht es um den Titel.

Das gesamte Event beginnt um 4 Uhr deutscher Zeit. Das heißt für alle MMA-Fans - entweder sehr früh aufstehen oder gleich durchmachen. Der Hauptkampf zwischen Ngannou und Gane wird gegen 6 Uhr starten.

UFC 270: Die Kämpfe der Main Card im Überblick

Gewichtsklasse Kampfpaarung Schwergewicht Francis Ngannou (c) vs. Cyril Gane Fliegengewicht Brandon Moreno (c) vs. Deiveson Figueiredo Weltergewicht Michel Pereira vs. André Fialho Bantamgewicht Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

UFC 270, Übertragung: Ngannou vs. Gane live im TV und Livestream

Neues Jahr, aber an den Übertragungsrechten an den UFC-Großevents in Deutschland hat sich nicht geändert - sie liegen weiterhin bei DAZN. Die Übertragung von UFC 270 bei dem Streamingdienst beginnt um 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen und beinhaltet alle Kämpfe der Main Card. Wie bereits aus der Vergangenheit gewohnt, habt Ihr die Wahl zwischen einer Übertragung mit deutschem oder dem englischen Originalkommentar.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Hier könnt Ihr das Abo Eurer Wahl abschließen!

UFC 270: Francis Ngannou und Cyril Gane im Vergleich

Francis Ngannou erklomm den Schwergewichtsthron im März 2021 durch einen K.o.-Sieg gegen Stipe Miocic bei UFC 260. Jetzt steigt der Kameruner zu seiner ersten Titelverteidigung in den Ring.

Sein Gegner, Cyril Gane, ist in zehn Kämpfen noch ungeschlagen. Zuletzt besiegte der Franzose bei UFC 265 Derreck Lewis durch TKO. Viele Experten sehen den Herausforderer als Favoriten an.