Conor McGregor und Dustin Poirier stehen sich am kommenden Wochenende zum dritten Mal im Oktagon gegenüber. Wie Ihr den Trilogiekampf im kostenlosen Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zweimal kämpften der ehemalige Federgewichts- und Leichtgewichts-Champion Conor McGregor und der ehemalige Interims-Leichtgewichts-Champion Dustin Poirier gegeneinander. Das erste Aufeinandertreffen konnte McGregor 2014 per technischen Knockout für sich entscheiden, den zweiten Kampf dagegen gewann Poirier - ebenfalls via TKO.

Nun begegnen sich die beiden Rivalen im Hauptkampf von UFC 264 zum dritten Mal im Oktagon.

UFC 264: McGregor vs. Poirier - Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Leichtgewicht Dustin Poirier Conor McGregor Hauptkampf Weltergewicht Gilbert Burns Stephen Thompson Co-Hauptkampf Schwergewicht Tai Tuivasa Greg Hardy Bantamgewicht der Frauen Irene Aldana Yana Kunitskaya Bantamgewicht Sean O'Malley Kris Moutinho Preliminary card Weltergewicht Carlos Condit Max Griffin Weltergewicht Niko Price Michel Pereira Federgewicht Ryan Hall Ilia Topuria Mittelgewicht Dricus du Plessis Trevin Giles

© getty Zwischen McGregor und Poirier steht es aktuell 1:1.

UFC: McGregor vs. Poirier - Wann und wo?

Der Fight geht in der Nacht von Samstag (10. Juli) auf Sonntag (11. Juli) über die Bühne. Die Maincard beginnt sonntags um 4 Uhr, ehe sich voraussichtlich um 6 Uhr McGregor und Poirier gegenüberstehen. UFC 264 findet in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, statt.

UFC: McGregor vs. Poirier im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In Deutschland gibt es nur einen Anbieter, der UFC 264 mit dem Hauptkampf zwischen McGregor und Poirier live und in voller Länge überträgt - nämlich DAZN. Bei DAZN könnt Ihr wie üblich auswählen, ob Ihr den amerikanischen oder den deutschen Kommentatoren dabei zuhören wollt.

Grundsätzlich ist der Zugang zum Angebot des Streamingdienstes kostenpflichtig. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro, für das Jahresabo fallen Kosten in Höhe von 149,99 Euro an.

UFC: McGregor vs. Poirier im Head-to-head-Vergleich