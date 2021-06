Israel Adesanya und Marvin Vettori treffen zum zweiten Mal nach 2018 im Oktagon aufeinander. Das Main Event von UFC 263 könnt Ihr hier komplett im Liveticker verfolgen.

Im Main Event von UFC 263 will Marvin Vettori sich für seine Niederlage gegen Israel Adesanya 2018 rächen. Hier im Liveticker könnt Ihr den gesamten Fight verfolgen.

UFC 263 - Adesanya vs. Vettori 2 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Ein weiteres Highlight des Abends ist der Kampf zwischen Leon Edwards und Nate Diaz in der Weltergewichtsklasse. Diaz ist unter anderem für seinen Triumph gegen Conor McGregor aktiv, hat seit November 2019 jedoch keinen offiziellen Kampf mehr bestritten. Edwards ist aktuell der Drittplatzierte im Weltergewicht. Bei einem Sieg von Diaz wird spekuliert, dass ein Titelkampf Diaz vs. Kamaru Usman (Champion) folgen könnte.

Vor Beginn: 2018 wurde der Kampf via Split-Decision für Adesanya entschieden, was auch die bisher letzte Niederlage für den Italiener Vettori bedeutete - er ist seitdem ungeschlagen. Zuletzt bezwang Vettori Kevin Holland. Weitere Informationen zum Hintergrund der Duellanten findet Ihr hier.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu Adesanya vs. Vettori 2! Um 4 Uhr beginnen die Kämpfe der Maincard, Adesanya vs. Vettori fungiert als Krönung der Nacht. UFC 263 wird in der Gila River Arena in Glendale, Arizona ausgetragen, wo 18.000 Fans zugelassen sind.

UFC 263 - Adesanya vs. Vettori 2 heute live im TV und Livestream

Für UFC-Übertragungen im deutschsprachigen Raum bleibt DAZN eure Anlaufstelle. Die Übertragung der Hauptkämpfe beginnt dort um 4 Uhr deutscher Zeit mit Kommentator Mark Bergmann und Experte Sebastian Hackl. Alternativ könnt Ihr euch auch für den amerikanischen Originalton mit Kommentator Jon Anik sowie den Experten Joe Rogan und Daniel Cormier entscheiden. Der Streamingdienst zeigt neben allen Liveevents der UFC auch die Serie "The Ultimate Fighter"

Bis zur Preisänderung am 6. Juli hinsichtlich des wachsenden Programms kostet ein monatlich kündbares Abonnement bei DAZN noch 11,99 Euro, auch ein Jahresabo für insgesamt 119,99 Euro kann noch abgeschlossen werden. In jedem Fall könnt Ihr das komplette Angebot erstmal einen Monat lang kostenlos testen.

UFC 263: Die komplette Kampf-Card

Neben Adesanya geht es heute auch für Deiveson Figuiredo um die Verteidigung seines Titels.