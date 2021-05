UFC Fight Night heute live im TV und Livestream

Nächstes Highlight der UFC! Heute Nacht steht der Kampf zwischen Dominick Reyes und Jiri Prochazka auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC Fight Night: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

In der UFC jagt ein Topevent das nächste! In der Nacht von Samstag (1. Mai) auf Sonntag (2. Mai) steht die Fight Night "UFC on ESPN 23" - auch bekannt unter dem Namen "UFC Vegas 25" auf dem Programm.

Der Hauptkampf im UFC APEX in Las Vegas ist der Fight im Halbschwergewicht zwischen Dominick Reyes (USA) und Jiri Prochazka (Tschechien). Dem Sieger stehen zwei Optionen offen. Entweder ein sofortiger Kampf um den UFC-Titel in dieser Gewichtsklasse oder ein Kampf gegen den Österreicher Aleksandar Rakic. In diesem würde dann der Herausforderer um den Titel.

Die Main Card des Events umfasst sechs Kämpfe. Los geht es um 4 Uhr deutscher Zeit.

UFC: Die Kämpfe der Main Card für das Event

Gewichtsklasse Kampfpaarung Halbschwergewicht Dominick Reyes vs. Jiri Prochazka Federgewicht Giga Chikadze vs. Cub Swanson Halbschwergewicht Ion Cutelaba s. Dustin Jacoby Mittelgewicht Sean Strickland vs. Krzysztof Jotko Bantamgewicht Merab Dzalishvili vs. Cody Stamann Federgewicht (Frauen) Poliana Botalho vs. Luana Corolina

UFC Fight Night: Reyes vs. Prochazka heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des UFC-Events im Free-TV wird es heute Nacht nicht geben! Wenn Ihr es sehen wollt, ist DAZN die richtige Adresse für Euch. Der Streamingdienst bietet ab 4 Uhr zwei Varianten an: Eine Übertragung mit deutschem Kommentar (Mark Bergmann) und eine Übertragung mit englischem Originalkommentar.

Neben regelmäßigen Events der UFC hat DAZN mit den besten Boxkämpfen des Jahres noch weiteren Kampfsport auf dem Programmplan. Doch das ist lange noch nicht alles. Das "Netflix des Sports" zeigt außerdem jede Menge Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Darts, Tennis, Rennsport, Radsport und noch viel.

Um all das live sehen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen. Ihr habt die Wahl zwischen dem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) und dem Jahresabo (einmalig 119,99 Euro). Neukunden bekommen von DAZN die ersten 30 Tage zur Probe geschenkt. So könnt Ihr den Kampf zwischen Dominick Reyes und Jiri Prochazka heute bei rechtzeitiger Anmeldung sogar kostenlos sehen.

UFC Fight Night: Dominick Reyes und Jiri Prochazka im Vergleich

Dominick Reyes hat die UFC wie ein Wirbelsturm erobert. Seine ersten zwölf Kämpfe gewann er alle. Danach setzte es allerdings zwei Niederlagen in Kämpfen um den UFC-Halbschwergewichtstitel. Jiri Prochazka kämpft erst seit 2020 bei der UFC. Seinen bisher einzigen UFC-Kampf gewann er gegen Volkan Özdemir (Schweiz) durch K.o.

Derrick Reyes Jiri Prochazka Spitzname The Devastator - Geburtsdatum (Alter) 26.12.1989 (31) 14.10.1992 (28) Geburtsort Hesperia, USA Znojmo, Tschechien Größe / Reichweite 1,93 m / 1,96 m 1,91 m / 2,03 m MMA-Bilanz 14-2 27-1-3

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick

Die UFC hat folgende Events für die nächsten Wochen und Monate angesetzt: