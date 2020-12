UFC Fight Night: Vettori gelingt Überraschung gegen Hermannsson

Marvin Vettori hat bei der UFC Fight Night in Las Vegas für eine Überraschung gesorgt. Die Nummer 12 im Mittelgewicht gewann den Kampf gegen die Nummer 6, Jack Hermansson, nach Punkten.

Vettori dominierte über den gesamten Fight mit seinem offensiven Stil. Nach fünf Runden wurde er von den Punktrichtern zum Sieger erklärt (49-46, 49-46, 49-45).

"Ich war sehr müde in der dritten Runde. Ich machte den Fight zu einem Boxkampf, so wie ich es wollte, weil ich wusste, dass ich hier einen Vorteil haben werde", sagte Vettori nach dem Match.

Insgesamt verbuchte der Italiener 202 Hits gegen Hermansson. 164 davon waren Wirkungstreffer. Hermansson kam auf 122 Wirkungstreffer.

Für "The Italian Dream" war es der vierte Sieg in Folge im Octagon. Für Hermansson war es dagegen die erste Niederlage im Jahr 2020.

Vettori hofft nun auf ein Rematch gegen Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya, gegen den er im April 2018 eine knappe Split Decision verloren hatte. "Israel labert nur Mist", sagte Vettori. "Er meinte, ich werde es nicht an die Spitze schaffen. Weißt du was, du Arsch? Hier bin ich! Er glaubt, er hat alles im Griff, aber das hat er nicht. Ich will den Fight."