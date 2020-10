UFC Fight Night: Holly Holm vs. Irene Aldana heute live im TV und Livestream

Das zweite Event auf Fight Island steht bevor: Holly Holm bekommt es mit Irene Aldana zu tun. Alles rund um den Fight und darüber, wo Ihr die UFC im TV und Livestream verfolgen könnt, gibt es hier bei SPOX.

UFC: Holly Holm vs. Irene Aldana - Ort, Uhrzeit

Da die UFC noch auf Fight Island weilt, verschieben sich die Anfangszeiten im Vergleich zu den üblichen Terminen. Anstatt wie üblich um 2 Uhr starten die Kämpfe heute erst um 4.30 Uhr nachts. Bei UFC 254 am 24. Oktober, wenn Khabib Nurmagomedov auf Justin Gaethje treffen wird, fängt die Main Card bereits um 20 Uhr an.

Noch bis zum 24. Oktober werden die Kämpfe auf Fight Island, der Yas Island in Abu Dhabi, ausgetragen. Danach werden wieder einige Events in Las Vegas stattfinden. Aufgrund der aktuellen Einreiseproblematik in die USA wurde Fight Island erschaffen, um so auch den ausländischen Kämpfern eine problemlose Teilnahme zu ermöglichen.

UFC: Holly Holm und die Probleme einer Sensation

Eigentlich sollte Holly Holm bereits Ende Juli gegen Irene Aldana antreten. Dieser Kampf wurde von der UFC allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür waren "Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 bei Irene Aldana", wie die UFC mitteilte.

Obwohl Germaine de Randamie noch vor Holm liegt und ebenfalls heute kämpfen wird, hat Holm aufgrund ihres Namens und ihrer Strahlkraft den Vorzug für den Hauptkampf bekommen. Mit dem Namen Holm wird wohl immer der überraschende Sieg über Ronda Rousey bei UFC 193 in Verbindung stehen: Im November 2015 knockte Holm die bis dahin ungeschlagene Rousey völlig überraschend aus.

Nach diesem Achtungserfolg ging es mit ihr aber bergab. Fünf Niederlagen aus acht Kämpfen gegen Miesha Tate, Valentina Shevchenko, de Randamie, Cris Cyborg und Superchampion Amanda Nunes stehen bei ihr danach zu Buche.

Nun will sich Holm mit einem Sieg über Aldana die nächste Möglichkeit auf einen Titelkampf erarbeiten. Die Chancen stehen dafür nicht schlecht: Nunes wird bei UFC 256 womöglich ihren letzten Kampf bestreiten. Danach könnte Holm die Chance auf den Titelkampf bekommen.

UFC Fight Night: Holm vs. Aldana heute live im TV und Livestream

Wer heute die UFC-Kämpfe mitverfolgen möchte, ist beim Streamingdienst DAZN genau richtig. DAZN hat sich die Übertragungsrechte an den UFC-Events gesichert. Der Streamingdienst bietet das Event sowohl mit deutschen als auch mit den amerikanischen Original-Kommentatoren an. Auf der deutschen Tonspur wird Euch Elias Stefanescu ab dem Beginn der Main Card um 4.30 Uhr begleiten.

DAZN hat neben hochklassigen UFC-Kämpfen und Bellator-Events auch andere Sportarten im Angebot. Darunter sind auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, NBA, NFL, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Tennis, PDC Darts, Boxen, Motorsport oder auch Wrestling-Shows der WWE.

UFC: Die Fight Card des heutigen Events

