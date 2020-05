UFC - Events: Wann finden die nächsten Fight-Nights statt?

Nach dem ersten UFC Match seit der Corona-Zwangspause zwischen Gaethje und Ferguson geht die Action in der UFC bereits diese Woche weiter. Wir zeigen euch, wann und wo die nächsten Fights stattfinden.

UFC: Die aktuelle Lage

Die UFC hat als einzige Sportorganisation in den USA wieder den Sportbetrieb aufgenommen. Die Auflagen für den regulären Betrieb sind aber enorm streng. Wie UFC-Präsident Dana White bestätigte, wurden in den vergangenen Wochen rund 1200 Test an Kämpfern und Betreuern durchgeführt, um zu gewährleisten, dass keine Corona-Infizierten an den Events teilnehmen. Die Kämpfe finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Jacksonville, FL statt.

Der brasilianische Fighter Ronaldo Souza wurde im Vorfeld seines Kampfes am 9. Mai positiv auf COVID-19 getestet und musste sich sofort in Quarantäne begeben. Dennoch geht die Fight-Action in dieser Woche weiter. Nach UFC 249 am Samstag stehen nun zwei weitere Events an.

UFC-Events: Smith vs. Teixera

Schon in der Nacht auf den 14. Mai gibt's das nächste Kräftemessen in der UFC. Dann steht UFC on ESPN, mit dem Titelkampf zwischen Anthony Smith und Glover Teixera, auf dem Programm. Der Brasilianer Teixera gilt hier als Favorit, der 93 kg Schwere Hüne musste erst sieben Niederlagen in seiner Karriere einstecken.

Hier seht Ihr die Kämpfe des Abends, los geht's um 03.00 Uhr am 14.Mai

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Glover Teixeira Hauptkampf Schwergewicht Ben Rothwell vs. Ovince St. Preux Co-Hauptkampf Leichtgewicht Alexander Hernandez vs. Drew Dober Bantamgewicht Ricky Simon vs. Ray Borg Mittelgewicht Karl Roberson vs. Marvin Vettori Preliminary Card Schwergewicht Andrei Arlovski vs. Philipe Lins Leichtgewicht Michael Johnson vs. Thiago Moises Bantamgewicht der Frauen Sijara Eubanks vs. Sarah Moras Bantamgewicht Hunter Azure vs. Brian Kelleher

UFC-Events: Overeem vs. Harris am Wochenende

Bereits wenige Tage später in der Nacht auf den 17. Mai (Maincard-Start: 3 Uhr deutscher Zeit) steigt schließlich "UFC on ESPN: Overeem vs. Harris". Hier gilt Harris als Favorit, der Schwergewichtler aus den USA überzeugt häufig durch den Einsatz seiner Masse mit 117 kg im Octagon.

Hier seht ihr den Überblick des Abends: