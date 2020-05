UFC 249 Ferguson vs. Gaetjhe: Vergleich, Head-to-Head, Wettquoten

Im Hauptkampf von UFC 249 kämpfen Tony Ferguson und Justin Gaethje um den Interims-Gürtel der Leichtgewichtsklasse. Wir zeigen, wie die beiden Kontrahenten im Vergleich zueinander dastehen und was die Wettquoten zum Kampf sagen.

UFC 249: Ferguson gegen Gaethje

Von Samstag (9. Mai) auf Sonntag (10. Mai) werden Tony Ferguson und Justin Gaethje bei UFC 249 im Hauptkampf des Abends gegeneinander um den UFC-Interimsgürtel im Leichtgewicht antreten.

Das Event wird in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida ohne Zuschauer stattfinden. Die Maincard startet am Sonntag pünktlich um 4 Uhr in der Früh. Eröffnet wird diese mit dem Kampf zwischen den Schwergewichten Greg Hardy und Yorgan de Castro. Der Hauptkampf des Abends steigt dann ab ca. 6.15 Uhr MEZ.

Die Early-Preliminary-Kämpfe beginnen ab 0.30 Uhr MEZ.

UFC 249 - Ferguson gegen Gaethje: Vergleich, Head-to-Head

Name Tony Ferguson Justin Gaethje Spitzname "El Cucuy" "The Highlight" Nationalität USA USA Alter 36 Jahre 31 Jahre Kampfstatistik (S/N/U) 26-3-0 21-2-0 Größe 1,83 Meter 1,80 Meter Gewicht 70 Kilogramm 70 Kilogramm Reichweite 194,31 cm 177,8 cm

UFC 249 - Ferguson gegen Gaethje: Die Wettquoten

Laut dem Sportwettenanbieter bwin ist Tony Ferguson mit einer Quote von 1,57 gegen seinen Kontrahenten Justin Gaethje (Quote: 2,45) der Favorit in diesem Duell. Somit würde der Anbieter bei einem Gathje-Sieg das 2,45-fache des eingesetztem zurückzahlen.

Art des Sieges Quote Ferguson durch K.o./T.K.o. oder Disqualifikation 3,60 Ferguson durch Aufgabe 3,50 Ferguson durch Entscheidung/technische Entscheidung 7,00 Unentschieden/technisches Unentschieden 51,00 Gaethje durch Entscheidung/technische Entscheidung 15,00 Gaethje durch Aufgabe 27,00 Gaethje durch K.o./T.K.o. oder Disqualifikation 2,70

Geht der Kampf über die volle Distanz (fünf Runden)? Ja Nein 4,50 1,20

UFC 249 - Ferguson gegen Gaethje: live im TV und Livestream

Die Kämpfe des UFC 249 Events werden exklusiv, live und in voller Länge auf DAZN zu sehen sein.

UFC 249 - Ferguson vs Gaethje: Die Fightcard im Überblick