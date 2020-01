UFC 246 - Mc Gregor gegen Cowboy Cerrone: Alle Infos zu Termin, Datum sowie Übertragung im TV und Livestream

Das MMA-Jahr 2020 startet mit einem echten Highlight. Bei der UFC 246 treten Conor Mc Gregor und Donald "Cowboy" Cerrone gegeinander an. Wann der Fight stattfindet und wo Ihr ihn live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC 246 - Mc Gregor vs. Cowboy: Wo und wann findet der Fight statt?

Ausgetragen wird der Kampf in der T-Mobile-Arena in Las Vegas, in der insgesamt 20.000 Zuschauer Platz finden können. Als Datum ist die Nacht vom 18. auf den 19. Januar terminiert. Gekämpft wird wohl ab 4 Uhr morgens deutscher Zeit am 19. Januar.

Mc Gregor gegen Cerrone: Der Kampf live im TV und Livestream

Im deutschen TV ist der Kampf nicht live zu sehen. Stattdessen zeigt DAZN das komplette Event live und in voller Länge. Ab 4 Uhr morgens startet die Übertragung, wobei der Beginn des Main-Fights ab ca. 05.30 Uhr erwartet wird.

UFC 246: Die Fightcard

Hauptkampf Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Conor Mc Gregor Donald Cerrone Vorkämpfe Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Federgewicht Anfre Fili Sodiq Yussuff Frauen-Federgewicht Roxanne Modafferi Maycee Barber Leichtgewicht Nasrat Haqparast Drew Dober Federgewicht Grant Dawson Chas Skelly Schwergewicht Aleksei Oleinik Maurice Greene Leichtgewicht Anthony Pettis Carlos Diego Ferreira Fliegengewicht Tim Elliott Askar Askarov Frauen-Bantamgewicht Holly Holm Raquel Pennington Bantamgewicht Brian Kelleher Ode Osbourne

Conor Mc Gregor - Donald Cerrone: Vorschau

UFC-Legende Conor McGregor steigt endlich wieder ins Octagon und trifft dabei auf "Cowboy" Donald Cerrone. Zuletzt war der Ire bei seiner Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov im Oktober 2018 im Octagon gestanden. Danach hatte er immer mal wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, sowie zum zweiten Mal nach 2016 seinen Rücktritt erklärt.

Sein heuiger Gegner "Cowboy" Cerrone ist der UFC-Kämpfer mit den meisten Siegen (23) und den meisten vorzeitigen Siegen (16), musste jedoch zuletzt seinerseits zwei Niederlagen gegen Tony Ferguson und Justin Gaethje einstecken.

Mc Gregor vs. Cowboy: Head-to-Head