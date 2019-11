UFC Fight Night 163 in Moskau: Zabit Magomedsharipov vs. Calvin Kattar heute live auf DAZN

Heute steht die UFC Fight Night 163 in Moskau an. Angeführt wird das Event von den Federgewichten Zabit Magomedsharipov und Calvin Kattar. Hier erfahrt Ihr alles zu dem Event, den Kämpfen, der Uhrzeit und der Übertragung.

UFC Fight Night 163 heute live: Wo und wann findet das Event statt?

Die UFC Fight Night 163 findet in Moskau statt. Gekämpft wird in der WEB Arena in Moskau, die Platz für 30.000 Zuschauer bietet.

Das Event startet um 17 Uhr mit den Vorkämpfen, die Main Card Events finden schließlich ab 20 Uhr deutscher Zeit statt.

Mit dem Beginn des Hauptkampfs zwischen Zabit Magomedsharipov und Calvin Kattar wird gegen 22.30 Uhr gerechnet.

UFC Fight Night 163 heute live im Live-Stream auf DAZN

Die Übertragungsrechte für die UFC Fight Night liegen in Deutschland exklusiv bei DAZN. Der Streaming-Dienst beginnt seine Übertragung ab 20 Uhr mit Kommentator Sebastian Hackl. Alternativ könnt Ihr das Event auch mit englischem Originalkommentar verfolgen.

UFC Fight Night: Die Kämpfe der Main Card

Der größte Kampf der heutige Fight Night ist ohne Frage der Kampf im Federgewicht zwischen Zabit Magomedsharipov und Calvin Kattar.

Viele Fans freuen sich darüber hinaus auch auf den Kampf zwischen dem ehemaligen NFL-Profi Greg Hardy und Alexander Volkov. Nachdem vielerorts endlich mal ein schwerer Gegner für Hardy gefordert wurde, steht heute für den ehemaligen Spieler der Carolina Panthers und Dallas Cowboys mit Alexander Volkov die erste echte Bewährungsprobe an.

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Zabit Magomedsharipov Calvin Kattar Greg Hardy Alexander Volkov Zelim Imadaev Danny Roberts Khadis Ibragimov Ed Herman Ramazan Emeev Anthony Rocco Martin Shamil Gamzatov Klidson Abreu

UFC Fight Night: Zabit Magomedsharipov vs. Calvin Kattar, Vorschau

Für beide Kämpfer steht heute Abend extrem viel auf dem Spiel, denn der Sieger könnte sich für einen baldigen Titelkampf empfehlen.

Zabit gilt als einer der vielseitigsten Kämpfer des MMA-Sports. Der Russe (Bilanz 17-1) ist im Stand stark und beeindruckt mit seiner unorthodoxen Art, kann den Kampf aber auch jederzeit auf den Boden verlagern und seinen Gegner dort zu einer Submission zwingen. Obwohl ihm der ganz große Sieg noch fehlt, sehen ihn die Wettanbieter als Sieger aus dem Octagon sehen - auch wegen dem Heimvorteil.

Die großen Siege kann Calvin Kattar (Bilanz 20-3) dahingegen sehr wohl aufweisen. In seinen bisherigen fünf UFC-Kämpfen trat der US-Amerikaner gegen Andre Fili, Shane Burgos, Renato Moicano, Chris Fishgold und Ricardo Lamas an und musste sich dabei lediglich dem Brasilianer Lamas geschlagen geben.

UFC Fight Night: Zabit Magomedsharipov und Calvin Kattar im Head-to-Head