Tennis: "Sehr schwierige Entscheidung!" Andy Murrays Wimbledon-Traum geplatzt

Die Nachwirkungen seiner OP am Rücken lassen einen Start des 37-Jährigen nicht zu. Im Doppel will Murray aber an der Seite seines Bruders Jamie aufschlagen.

"Leider hat Andy, obwohl er seit seiner Operation vor etwas mehr als einer Woche unglaublich hart an seiner Genesung gearbeitet hat, die sehr schwierige Entscheidung getroffen, in diesem Jahr kein Einzel zu spielen", heißt es in einem Statement von Murrays Management.

Statt des zweimaligen Olympiasiegers und Publikumslieblings absolviert nun der Belgier David Goffin das Erstrundenduell mit dem Tschechen Tomas Machac. Murray hatte zuletzt seine große Sehnsucht nach einem letzten Auftritt bei dem Rasen-Event vor seinem Karriereende zum Ausdruck gebracht: "Es ist kompliziert und wird dadurch noch komplizierter, dass ich noch einmal in Wimbledon spielen möchte."